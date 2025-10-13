Σε εξέλιξη η απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων της Χαμάς, παραδόθηκαν οι πρώτοι 7 – Δείτε LIVE εικόνα

Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία απελευθέρωσης των 20 ζωντανών ομήρων του Ισραήλ που κρατούσε η Χαμάς σε διάφορες περιοχές της Γάζας, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων, σε μια ιστορική στιγμή.

Η απελευθέρωση των τελευταίων ομήρων από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα και συμμάχους του στη Λωρίδα της Γάζας άρχισε γύρω στις 08:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στον λεγόμενο διάδρομο Νετσαρίμ και θα συνεχιστεί στις 10:00 στη Χαν Γιούνις.

LIVE εικόνα από τη Χαν Γιουνίς στη Γάζα:

Λίγα λεπτά μετά τις 8 το πρωί παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό οι πρώτοι 7 όμηροι και λίγο αργότερα παραδόθηκαν στον ισραηλινό στρατό. Πρόκειται για τους: Matan Angrist, Gali και Ziv Berman, Alon Ahel, Eitan Mor, Guy Gilboa-Dalal, Omri Miran. The Red Cross announced: The seven hostages have been transferred to the Red Cross



– Matan Angrist

– Gali and Ziv Berman

– Alon Ahel

– Eitan Mor

– Guy Gilboa-Dalal

– Omri Miran



are on their way home pic.twitter.com/Kt1dUL4fPe October 13, 2025 All 7 hostages are now in the hands of the Red Cross and will soon be on their way to meet the IDF, and then back to Israel to reunite with their families.



All of them are standing on their feet. pic.twitter.com/poqCRGqdzT— Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) October 13, 2025

Τo tweet των IDF για την απελευθέρωση των πρώτων 7 ομήρων: They’re coming home. 💛 pic.twitter.com/HsjiXrvIDP ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ October 13, 2025

Το Al Jazeera αναφέρει ότι η δεύτερη φάση της απελευθέρωσης των ζωντανών ομήρων θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί στο νότιο τμήμα της Γάζας.

LIVE εικόνα από την αεροπορική βάση Ρεΐμ:

LIVE εικόνα από την «Πλατεία Ομήρων» στο Τελ Αβίβ, όπου έχει συγκεντρωθεί πολύς κόσμος:

Δείτε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου που ενημερώνεται σε real time για την επιχείρηση απελευθέρωσης των ομήρων από τη Χαμάς:

🚨🎗️BREAKING:



Prime Minister Benjamin Netanyahu is being updated in real time on the release of the hostages that is currently taking place.#Hamas #Gaza #hostages #Israel pic.twitter.com/neyp2SpRd5— DEV (@43_up94292) October 13, 2025

Λίγο νωρίτερα, ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς δημοσιοποίησε τα ονόματα των 20 ζωντανών Ισραηλινών ομήρων.

«Στο πλαίσιο της συμφωνίας (σ.σ. κατάπαυσης του πυρός και) ανταλλαγής αιχμαλώτων, οι Ταξιαρχίες αλ Κασάμ αποφάσισαν να απελευθερώσουν τους ακόλουθους σιωνιστές ζωντανούς αιχμαλώτους», ανέφερε ανακοίνωση της οργάνωσης με κατάλογο 20 ομήρων που μέχρι τώρα απλώς θεωρείτο ότι παραμένουν στη ζωή.

Πρόκειται για τους:

Bar Abraham Kupershtein, Evyatar David, Yosef-Chaim Ohana, Segev Kalfon, Avinatan Or, Elkana Bohbot, Maxim Herkin, Nimrod Cohen, Matan Angrest, Matan Zangauker, Eitan Horn, Eitan Abraham Mor, Gali Berman, Ziv Berman, Omri Miran, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal, Rom Braslavski, Ariel Cunio and David Cunio.

Οι Ισραηλινοί όμηροι της Χαμάς φτάνουν στη στρατιωτική βάση Ρέιμ στο νότιο Ισραήλ, όπου είναι έντονη η παρουσία της Αστυνομίας όπως και των Δυνάμεων Ασφαλείας, ώστε η διαδικασία να εξελιχθεί με ασφάλεια και ομαλά.

Στη στρατιωτική βάση, θα τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και θα συναντηθούν με τις οικογένειες τους που ήδη έχουν φτάσει στο σημείο.

Επίσης, έξω από τη στρατιωτική βάση, εκτός από τους συγγενείς των ομήρων, βρίσκονται και πολλοί πολίτες, πανηγυρίζοντας την απελευθέρωση των ομήρων που παρέμειναν μέσα στη Λωρίδα της Γάζας επί δύο ολόκληρα χρόνια.

Εν τω μεταξύ, τα ισραηλινά νοσοκομεία βρίσκονται σε πλήρη συναγερμό, έτσι ώστε μετά την άφιξη των ομήρων στην στρατιωτική βάση να μεταφερθούν με ελικόπτερα σε τρία νοσηλευτικά ιδρύματα του κεντρικού Ισραήλ.

Οι 1.966 φυλακισμένοι Παλαιστίνιοι που πρόκειται να απελευθερωθούν σήμερα έχουν όλοι επιβιβαστεί σε λεωφορεία σε ισραηλινές φυλακές, δήλωσε στο Ρόιτερς αξιωματούχος που συμμετέχει στην επιχείρηση.

Οι 1.716 Παλαιστίνιοι από τη Γάζα που κρατούνταν από το Ισραήλ, αναμένεται να απελευθερωθούν σήμερα στο νοσοκομείο Νάσερ της Γάζας, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο.

Επίσης 250 Παλαιστίνιοι, οι οποίοι εξέτιαν ποινές ισοβίων σε ισραηλινές φυλακές, πρόκειται να απελευθερωθούν σήμερα στη Δυτική Όχθη, την Ιερουσαλήμ και το εξωτερικό, πρόσθεσε μιλώντας στο Ρόιτερς η ίδια πηγή.

Τι θα γίνει με τις σορούς των 28 νεκρών Ισραηλινών

Όσον αφορά στις σορούς των 28 νεκρών ομήρων η παράδοσή τους θα γίνει σε μία δεύτερη φάση, ωστόσο ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό το πότε.

Υπάρχει μία προβλεπόμενη διαδικασία όπου αναμένεται να γίνει τελετή μέσα στη Λωρίδα της Γάζας, όπου τα φέρετρα θα καλυφθούν με την ισραηλινή σημαία και θα ακολουθήσει η τελετή που είθισται σύμφωνα με την εβραϊκή θρησκεία και στη συνέχεια θα γίνει η διαδικασία για την επιστροφή τους σε ισραηλινό έδαφος και να παραδοθούν στις οικογένειες τους.

Μάλιστα, όταν πρόκειται για κάποιο στρατιώτη η σορός θα μεταφερθεί σε στρατιωτική βάση για την ταφή, ενώ εάν πρόκειται για κάποιον πολίτη θα γίνεται συνεννόηση με την οικογένεια.

Μόλις επιστρέψουν όλοι οι όμηροι, θα δοθούν ως αντάλλαγμα οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι, για τους οποίους και αναφέρθηκε εμπλοκή, ως προς το αίτημα της Χαμάς για αποφυλάκιση υψηλόβαθμων στελεχών της με πρώτο τον Μαρουάν Μπαργούτι.

Πάντως, το Ισραήλ από την πλευρά του διεμήνυσε οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι, οι οποίοι μετήχθησαν σε δυο συγκεκριμένα κέντρα κράτησης, δεν θα αφεθούν ελεύθεροι παρά αφού επιβεβαιωθεί ότι οι όμηροι παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό.

Οι ισραηλινές αρχές ωστόσο προεξοφλούν πως δεν θα επιστραφούν όλες οι σοροί των ομήρων που έχουν αποβιώσει σήμερα. Σε κάθε περίπτωση, «διεθνής οργανισμός», όπως έχει συμφωνηθεί «στο πλαίσιο» της κατάπαυσης του πυρός, θα βοηθήσει «να εντοπιστούν οι (σ.σ. νεκροί) όμηροι αν δεν έχουν βρεθεί και απελευθερωθεί» εντός της ημέρας, σύμφωνα με την κ. Μπεντροσιάν.