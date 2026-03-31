Πώς κρίνετε την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ;
ΔΙΕΘΝΗ

Χέγκσεθ: “Αν το Ιράν δεν κάνει συμφωνία, ο πόλεμος θα συνεχιστεί με μεγαλύτερη ένταση”

"Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει"

Χέγκσεθ: “Αν το Ιράν δεν κάνει συμφωνία, ο πόλεμος θα συνεχιστεί με μεγαλύτερη ένταση”
Χρήστος Παπαδόπουλος

«Οι ΗΠΑ έχουν όλο και περισσότερες επιλογές, ενώ το Ιράν όλο και λιγότερες» είπε ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ στη διάρκεια ενημέρωσης τονίζοντας ότι «οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές στον πόλεμο» και ότι «δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει το Ιράν».

Όπως ανέφερε ο Χέγκσεθ: «τις τελευταίες 24 ώρες καταγράφηκε ο χαμηλότερος αριθμός εχθρικών πυραύλων που εκτοξεύθηκαν», ενώ υποστήριξε ότι «τα αμερικανικά πλήγματα προκαλούν εκτεταμένες λιποταξίες στο Ιράν». Πρόσθεσε ότι «ο πρόεδρος Τραμπ είναι πρόθυμος να κάνει συμφωνία», προειδοποιώντας ότι «αν το Ιράν δεν κάνει συμφωνία, ο πόλεμος θα συνεχιστεί με μεγαλύτερη ένταση».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Χέγκσεθ δήλωσε επίσης ότι επισκέφθηκε το Σάββατο αμερικανικά στρατεύματα στη Μέση Ανατολή, προκειμένου να διαπιστώσει από κοντά τη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν.

«Άκουσα ότι θέλουμε τα πάντα να γίνονται πιο γρήγορα. Ταχύτητα πολέμου», είπε αναφερόμενος σε όσα του μετέφεραν οι στρατιώτες.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ