Άνδρας παρενόχλησε γυναίκα στο Μέγαρο Μουσικής – Της ζητούσε να επίμονα να επιβιβαστεί στο ΙΧ του (βίντεο)

Αναστάτωση προκάλεσε ένα περιστατικό παρενόχλησης που καταγγέλλει νεαρή γυναίκα έξω από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, όταν άγνωστος άνδρας φέρεται να την προσέγγισε επίμονα μέσα από το αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η ίδια μέσα από ανάρτησή της στα social media, ο άνδρας κινούνταν επανειλημμένα μπρος-πίσω στην περιοχή με ηλεκτρικό όχημα, σταματώντας κοντά της στη στάση του λεωφορείου και ανοίγοντας την πόρτα του αυτοκινήτου. Όπως καταγγέλλει, της ζητούσε επίμονα να επιβιβαστεί, προκαλώντας της έντονη ανησυχία και φόβο.

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Η νεαρή κατέγραψε σε βίντεο το περιστατικό, στο οποίο φαίνεται το όχημα αλλά και ο αριθμός κυκλοφορίας, επιλέγοντας να το δημοσιοποιήσει προκειμένου να ενημερώσει και να προειδοποιήσει άλλους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην περιοχή.

Μάλιστα, σύμφωνα με σχόλια που ακολούθησαν κάτω από την ανάρτηση, κάποιοι υποστηρίζουν πως έχουν ξαναδεί τον συγκεκριμένο άνδρα στο παρελθόν και αναφέρουν ότι ενδέχεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό, με αρκετούς να τονίζουν την ανάγκη άμεσης ενημέρωσης των Αρχών σε αντίστοιχες περιπτώσεις, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των πολιτών.