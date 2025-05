Νέα στοιχεία για την δολοφονία του Ρώσου αξιωματικού Ζαούρ Γκουρτζίεφ από τον 29χρονο Νικίτα Πένκοφ φέρνουν στην επιφάνεια οι Ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες. Η ενέδρα στον επικεφαλής των αεροπορικών επιδρομών στην Μαριούπολη στήθηκε μέσω πλατφόρμας ραντεβού για ομοφυλόφιλους.

Κατά τις ίδιες πήγες, οι δύο άνδρες – δράστης και θύμα – είχαν ανταλλάξει γυμνές φωτογραφίες και άλλα ερωτικής φύσεως μηνύματα, ενώ ο Γκουρτζίεφ είχε προσπαθήσει να συναντήσει τον δράστη αρκετές φορές όμως τα ραντεβού ακυρώνονταν λόγο των συνεχών μετακινήσεων του Ρώσου αξιωματικού.

