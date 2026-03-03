IDF: “Καταστρέψαμε την έδρα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης του Ιράν στην Τεχεράνη”

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 2/3 ότι «έπληξε και κατέστρεψε» την έδρα της ιρανικής δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης (IRIB) στο βόρειο τμήμα της Τεχεράνης.

«Πριν από λίγο, η (ισραηλινή) πολεμική αεροπορία έπληξε και κατέστρεψε το κέντρο επικοινωνιών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος», αναφέρει το ανακοινωθέν του ισραηλινού στρατού, παραθέτοντας γράφημα που εικονίζει το κτίριο στο οποίο έδρευε η IRIB, σε περιοχή από όπου είχε διατάξει λίγο νωρίτερα να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι άμαχοι.

In an IDF announcement, The Israeli Air Force, acting on Intelligence Directorate intel, carried out additional strikes on Iranian regime targets, including dismantling a communications center in Tehran.



The IDF says the site was used by IRGC forces to advance military activity… pic.twitter.com/K5TsFgJbRD— Mossad Commentary (@MOSSADil) March 2, 2026

«Οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνταν στο κέντρο διεξάγονταν και κατευθύνονταν από το Σώμα των Φρουρών της Ιρανικής Επανάστασης. Με τα χρόνια, η Ιρανική Αρχή Ραδιοτηλεόρασης κάλεσε για την καταστροφή του Κράτους του Ισραήλ και για τη χρήση πυρηνικών όπλων», πρόσθεσε ο στρατός. Israel just blew up IRIB.



Iranian man can be heard shouting "HURRAAAAAH"



pic.twitter.com/BQBgrkltkx March 1, 2026 GREAT NEWS:



All of the regime's IRIB propaganda channels have now gone dark. This comes after Israel targeted their main headquarters.



COMPLETE PROPAGANDA BLACKOUT.



🇮🇷🇮🇷🇮🇷 pic.twitter.com/HjqbBYCfwx— 𝐍𝐢𝐨𝐡 𝐁𝐞𝐫𝐠 🇮🇷 ✡︎ (@NiohBerg) March 1, 2026

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Οι IDF θα συνεχίσουν να χτυπούν τις υποδομές του ιρανικού καθεστώτος σε όλη την Τεχεράνη».