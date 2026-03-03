IDF: “Καταστρέψαμε την έδρα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης του Ιράν στην Τεχεράνη”
"Θα συνεχίσουμε να χτυπάμε τις υποδομές του ιρανικού καθεστώτος"
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 2/3 ότι «έπληξε και κατέστρεψε» την έδρα της ιρανικής δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης (IRIB) στο βόρειο τμήμα της Τεχεράνης.
«Πριν από λίγο, η (ισραηλινή) πολεμική αεροπορία έπληξε και κατέστρεψε το κέντρο επικοινωνιών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος», αναφέρει το ανακοινωθέν του ισραηλινού στρατού, παραθέτοντας γράφημα που εικονίζει το κτίριο στο οποίο έδρευε η IRIB, σε περιοχή από όπου είχε διατάξει λίγο νωρίτερα να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι άμαχοι.
«Οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνταν στο κέντρο διεξάγονταν και κατευθύνονταν από το Σώμα των Φρουρών της Ιρανικής Επανάστασης. Με τα χρόνια, η Ιρανική Αρχή Ραδιοτηλεόρασης κάλεσε για την καταστροφή του Κράτους του Ισραήλ και για τη χρήση πυρηνικών όπλων», πρόσθεσε ο στρατός.
Ολόκληρη η ανακοίνωση:
«Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, ενεργώντας με βάση ακριβείς πληροφορίες από τη Διεύθυνση Πληροφοριών, ξεκίνησε πρόσθετα πλήγματα εναντίον στόχων που ανήκουν στο ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς.
Πριν από λίγο καιρό, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε και διέλυσε το κέντρο επικοινωνιών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος.
Το κέντρο χρησιμοποιήθηκε επίσης πρόσφατα από τις δυνάμεις του ιρανικού καθεστώτος για την προώθηση στρατιωτικών δραστηριοτήτων υπό το πρόσχημα της πολιτικής δραστηριότητας και των περιουσιακών στοιχείων, εκτός από τις προπαγανδιστικές δραστηριότητες που προέρχονται από το κέντρο επικοινωνιών.
Οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο κέντρο πραγματοποιήθηκαν και κατευθύνθηκαν από το Σώμα των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης.
Με την πάροδο των ετών, η Ιρανική Αρχή Ραδιοτηλεόρασης ζήτησε την καταστροφή του Κράτους του Ισραήλ και τη χρήση πυρηνικών όπλων. Επιπλέον, οδήγησε άμεσα στην καταστολή του ιρανικού πληθυσμού και στη διάδοση ψεμάτων στο κοινό.
Οι IDF θα συνεχίσουν να χτυπούν τις υποδομές του ιρανικού καθεστώτος σε όλη την Τεχεράνη».
