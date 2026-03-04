Συναγερμός στην Κύπρο για ύποπτο drone, απογειώθηκαν τα ελληνικά F-16 – Πτήση επέστρεψε στην Αθήνα (βίντεο)

Σε συνεχή επιφυλακή βρίσκεται η Κύπρος, καθώς οι εξελίξεις στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής είναι ραγδαίες και οι εχθροπραξίες εντείνονται και εξαπλώνονται.

Γύρω στις 9:30 σήμερα το πρωί σήμανε νέος συναγερμός, καθώς εντοπίστηκαν ύποπτα αντικείμενα στον εναέριο χώρο κοντά στον Λίβανο, που είχε κατεύθυνση την Κύπρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ανέφεραν αρμόδιες πηγές στο ΚΥΠΕ, στο πλαίσιο της αυξημένης ετοιμότητας απογειώθηκαν δύο ελληνικά F16 από τη Βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο για σκοπούς αναγνώρισης και αντιμετώπισης του ύποπτου αντικειμένου.

Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής τους, τα δύο μαχητικά αεροσκάφη επέστρεψαν στη βάση τους, όπως αναφέρθηκε.

Δείτε το βίντεο με την απογείωσή τους:

Νέος συναγερμός για πιθανό ύποπτο αντικείμενο- Απογειώθηκαν τα ελληνικά f-16 pic.twitter.com/fkme86Aop4— Sigmalive (@Sigmalivecom) March 4, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες της Cyprus Times, επρόκειτο για ιπτάμενα αντικείμενα -πιθανότατα drones– (drones), τα οποία και αναχαιτίστηκαν ανοιχτά της Λεμεσού πριν ακόμη εισέλθουν στον εναέριο χώρο της Κύπρου. Ωστόσο, οι πληροφορίες αυτές δεν επιβεβαιώνονται επίσημα.

Νωρίτερα, όπως ανακοίνωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, εντοπίστηκε πιθανό ύποπτο αντικείμενο στον εναέριο χώρο πλησίον του Λιβάνου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Για προληπτικούς λόγους λήφθηκαν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα από τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση και, εφόσον απαιτηθεί, την αντιμετώπιση του περιστατικού. Για το αποτέλεσμα θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση” πρόσθεσε. Εντοπίστηκε πιθανό ύποπτο αντικείμενο, στον εναέριο χώρο πλησίον του Λιβάνου. Για προληπτικούς λόγους λήφθηκαν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα από τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση και, εφόσον απαιτηθεί, την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Για το αποτέλεσμα θα ακολουθήσει νεότερη… ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ March 4, 2026

Όπως μετέδωσε το ΡΙΚ, σήμανε συναγερμός και στην Αμερικανική πρεσβεία στη Λευκωσία και το προσωπικό οδηγήθηκε προληπτικά στα υπόγεια, ενώ απογειώθηκαν τα ελληνικά f-16 προς αναχαίτιση του ύποπτου αντικειμένου.

Η Ελλάδα στο πλευρό της Κύπρου 🇬🇷🇨🇾

Προσγείωση μαχητικών αεροσκαφών #F16V στην αεροπορική βάση της Πάφου, ενισχύοντας τη συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου, καθώς και την ασφάλεια στην περιοχή.#ΠολεμικήΑεροπορία #HAF pic.twitter.com/KZQvnrJDT9 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ March 4, 2026





Ο συναγερμός έληξε λίγο πριν τις 10 και το προσωπικό της Αμερικανικής πρεσβείας επέστρεψε στα καθήκοντά του. Η παρουσία των ελληνικών μαχητικών στους αιθέρες έγινε αντιληπτή και από πολίτες.

Το περιστατικό για το οποίο υπήρξε σχετική πληροφορία διερευνήθηκε και θεωρείται λήξαν, ανέφερε σε νεότερη ενημέρωση ο κ. Λετυμπιώτης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την κατάσταση σε συνεχή βάση και λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα από τα διαθέσιμα μέσα στο πλαίσιο των καθιερωμένων διαδικασιών” πρόσθεσε. #ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Το περιστατικο για το οποίο υπήρξε σχετική πληροφορία διερευνήθηκε και θεωρείται λήξαν.



Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την κατάσταση σε συνεχή βάση και λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα από τα διαθέσιμα μέσα στο πλαίσιο των καθιερωμένων διαδικασιών.



Η επίσημη… https://t.co/WPHTndPFkW— Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) March 4, 2026

Επέστρεψε στην Αθήνα πτήση της Aegean προς Λάρνακα

Λόγω της παραπάνω εξέλιξης, πτήση της Aegean με προορισμό τη Λάρνακα επέστρεψε στο αεροδρόμιο “Ελ. Βενιζέλος” στην Αθήνα, καθώς δεν της επετράπη να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο για λόγους ασφαλείας.

“Είμαστε σε πτήση για Λάρνακα, κάναμε κύκλους πάνω από νησί της Κύπρου για λίγη ώρα. Ο πιλότος ανακοίνωσε ότι αυτή την ώρα το αεροδρόμιο της Λάρνακας είναι κλειστό για στρατιωτικούς λόγους και επιστρέφουμε Αθήνα” δήλωσε νωρίτερα στο DEBATER επιβάτης της πτήσης Α3902.

Πιθανότερο σενάριο θεωρείται ότι το αεροσκάφος θα πραγματοποιήσει ανεφοδιασμό στην Αθήνα και στη συνέχεια θα επαναπρογραμματιστεί η πτήση προς τη Λάρνακα, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Μάλιστα, σχολιάζοντας τις αναφορες ότι έκλεισε ο εναέριος χώρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας διαβεβαίωσε πως δεν έκλεισε σε καμία στιγμή.