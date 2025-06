Σαφές μήνυμα ισχύος και αποτροπής προς το Ιράν έστειλε ο Λευκός Οίκος μετά τη χθεσινή (16.06) δήλωση του Αμερικανού Υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ότι θα ενισχυθούν οι αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στη Μέση Ανατολή.

Νωρίτερα, σήμερα (17.06) αμερικανικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας έφτασαν στην Ευρώπη και από εκεί απογειώθηκαν για τη Μέση Ανατολή, με το βλέμμα «στραμμένο» προς το Ιράν.

Την αποκάλυψη έκανε το FlightRadar24, που μίλησε για την έντονη κινητικότητα των αμερικανικών ιπτάμενων τάνκερ που συνοδεύονται από αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη, ανάμεσά τους και stealth αεροσκάφη πέμπτης γενιάς τύπου F-22 και F-35.

USAF busy over Europe today with over 22 military aircraft (some excluded from this view) some in REACH roles.



