Αλβανία: Σοβαρά επεισόδια σε αντικυβερνητική διαδήλωση έξω από το γραφείο του Ράμα – Μολότοφ και χρήση χημικών (Βίντεο)

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν έξω από το γραφείο του Έντι Ράμα στα Τίρανα της Αλβανίας το Σάββατο 24/1.

Συγκεκριμένα, τα επεισόδια σημειώθηκαν σε αντικυβερνητική διαδήλωση, όταν μετά την ομιλία του προέδρου του Δημοκρατικού Κόμματος και πρώην πρωθυπουργού Σαλί Μπερίσα, διαδηλωτές πέταξαν μολότοφ, με τις αστυνομικές Αρχές να κάνουν χρήση χημικών για να διαλύσουν το πλήθος.

