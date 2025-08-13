Αλβανία: Νεκρός 80χρονος από την πυρκαγιά – Ισχυροί άνεμοι και υψηλές θερμοκρασίες δυσκολεύουν την κατάσβεση

Στις φλόγες βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα και η Αλβανία, μετά την μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε και καίει κάτω από αντίξοες συνθήκες για τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Ένας 80χρονος άνδρας στο χωριό Κουλλόλας έχασε τη ζωή του, καθώς φέρεται να άναψε φωτιά στον κήπο του, η οποία ξέφυγε από τον έλεγχό του και εξαπλώθηκε σε γειτονικά χωριά.

Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, με περιορισμένα μέσα πυρόσβεσης στη διάθεση των τοπικών αρχών, με τις υψηλές θερμοκρασίες και τους ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο της πυροσβεστικής. Όπως μεταδίδει το himara.gr, στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν εναέρια μέσα – αεροσκάφη και ελικόπτερα – ωστόσο, η διαθεσιμότητα και η επιχειρησιακή ετοιμότητα των δυνάμεων παραμένουν ανεπαρκείς.

Μιλώντας στο Open, ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Φρέντι Μπελέρης υπογράμμισε την έλλειψη προετοιμασίας από την πλευρά των αλβανικών αρχών: «Η Αλβανία δεν έχει καμία υποδομή, ούτε αντιπυρικές ζώνες. Έχουμε ήδη έναν νεκρό στην κεντρική Αλβανία – ευτυχώς όχι στην πλευρά της μειονότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες για αυξημένη προσοχή, ενώ δεν αποκλείεται να ζητηθεί περαιτέρω διεθνής συνδρομή, αν οι συνθήκες επιδεινωθούν.