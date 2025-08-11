Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Φωτιά στην Αλβανία: Συνδράμουν δύο ελληνικά αεροσκάφη στην κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς

Δύο αεροσκάφη τύπου PZL από την αεροπορική βάση της Κέρκυρας

Φωτιά στην Αλβανία: Συνδράμουν δύο ελληνικά αεροσκάφη στην κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς
DEBATER NEWSROOM

Εναέρια συνδρομή με δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη παρέχει η Ελλάδα στην Αλβανία για την κατάσβεση μεγάλης δασικής πυρκαγιάς, που έχει ξεσπάσει στην περιοχή Krongj του Δήμου Φοινίκης, της γειτονικής χώρας.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η αποστολή των δύο πυροσβεστικών αεροσκαφών πραγματοποιείται έπειτα από διμερές αίτημα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Αλβανίας προς το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.).

Συγκεκριμένα, διατίθενται δύο αεροσκάφη τύπου PZL από την αεροπορική βάση της Κέρκυρας, με προορισμό την πληγείσα περιοχή, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση κατάσβεσης.

