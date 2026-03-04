Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Αλί Λαριτζανί: Ο Τραμπ με τις γελοιότητες του Νετανιάχου έσυρε τις ΗΠΑ σε άδικο πόλεμο

Το μήνυμα του επικεφαλή ασφαλείας του Ιράν

Γεράσιμος Λυμπέρης

Ο επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έσυρε τον αμερικανικό λαό σε «έναν άδικο πόλεμο» με το Ιράν.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε, «ο πρόεδρος των ΗΠΑ παρασύρθηκε από τις κινήσεις του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου».

«Ο κ. Τραμπ, με τις κλόουντζινες γελοιότητες του Νετανιάχου, έσυρε τον αμερικανικό λαό σε έναν άδικο πόλεμο με το Ιράν», ανέφερε ο Λαριτζανί στο X.

