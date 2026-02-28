Αλί Χαμενεΐ: Έτοιμοι να αναλάβουν την «επόμενη ημέρα» του Ιράν οι Φρουροί της Επανάστασης

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενέι σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα ισραηλινά Μέσα Ενημέρωσης είναι νεκρός από τους βομβαρδισμούς το πρωί του Σαββάτου 28/2 στην Τεχεράνη.

Κάπως έτσι φαίνεται να κλείνει ένα ολόκληρο κεφάλαιο στην ιστορία του Ιράν, το οποίο κοιτάει πλέον την επόμενη ημέρα. Σύμφωνα με το CNN αυτοί που φαίνεται πως θα βγουν μπροστά είναι οι Φρουροί της Επανάστασης προκειμένου να καλύψουν το κενό που θα δημιουργηθεί.

«Διαδραματίζουν σαφώς κεντρικό ρόλο και λειτουργούν πέρα από τη συνήθη στρατιωτική γραφειοκρατία, όμως είναι δύσκολο να προβλεφθεί με ακρίβεια τι θα συμβεί σε ένα σενάριο κατάρρευσης του καθεστώτος» ανέφερε πηγή με γνώση των πρόσφατων εκθέσεων των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.