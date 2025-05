Σώος απεγκλωβίστηκε ένας 61χρονος στην Αλάσκα αφού έμεινε τρεις ώρες κάτω από έναν βράχο 318 κιλών, με το πρόσωπό του βυθισμένο σε παγωμένο ρυάκι.

Σύμφωνα με την The Mirror US, ο πεζοπόρος, Kell Morris οφείλει τη θαυματουργή επιβίωσή του στην πολυμήχανη σύζυγό του, η οποία κράτησε το κεφάλι του πάνω από το παγωμένο νερό ενώ περίμεναν βοήθεια, αφού ο γιγάντιος βράχος έπεσε πάνω του κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας τους κοντά σε απομακρυσμένο παγετώνα.

REMARKABLE RESCUE: It took seven men and inflatable air bags to lift the boulder off the man as he drifted in and out of consciousness. https://t.co/lf19IadLcF pic.twitter.com/YDhZxTVyYD