Al Jazeera: Ποιοι φαίνεται πως θα δώσουν το παρών στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στο Πακιστάν

Πακιστανοί αξιωματούχοι σύμφωνα με το Al Jazeera κοινοποίησαν τα ονόματα ατόμων που είναι πιθανό να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι λεπτομέρειες των συνομιλιών, που αναμένονται το Σάββατο στην πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ, βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της οριστικοποίησης και ότι ο κατάλογος των συμμετεχόντων θα μπορούσε επίσης να αλλάξει.

Πακιστάν (οικοδεσπότης)

Ο πρωθυπουργός Μουχάμαντ Σεχμπάζ Σαρίφ

Στρατάρχης Syed Asim Munir, Αρχηγός του Επιτελείου Στρατού

Ισάκ Νταρ, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών

Αντιστράτηγος Ασίμ Μαλίκ, Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας και επικεφαλής της κύριας υπηρεσίας πληροφοριών της χώρας, της Δια-Υπηρεσιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ISI)\

Αντιπροσωπεία των ΗΠΑ

Τζέι Ντι Βανς, Αντιπρόεδρος

Στιβ Γουίτκοφ, Ειδικός Απεσταλμένος του Λευκού Οίκου

Τζάρεντ Κούσνερ, πρώην ανώτερος σύμβουλος του προέδρου

Ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, Διοικητής της CENTCOM (πιθανότατα θα παραστεί)

Ιρανική αντιπροσωπεία

Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, Πρόεδρος του Κοινοβουλίου

Αμπάς Αραγτσί, Υπουργός Εξωτερικών

Ματζίντ Ταχτ Ραβαντσί, Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών