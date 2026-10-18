Μακρόν: «Η χώρα χρειάζεται τάξη, όχι κλιμάκωση» – Σκληρό μήνυμα για τα επεισόδια, αναγνώρισε την οργή των νέων

Μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη βία, αλλά και αναγνώρισης της κοινωνικής δυσαρέσκειας, έστειλε ο Εμανουέλ Μακρόν με το διάγγελμά του προς τον γαλλικό λαό, μετά τα εκτεταμένα επεισόδια του Σαββάτου (17/10) στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις της Γαλλίας.

Ο Γάλλος πρόεδρος καταδίκασε τις λεηλασίες καταστημάτων και τις επιθέσεις σε δημόσια κτίρια, αποδίδοντας τα επεισόδια σε «ενέργειες ακροαριστερών ομάδων» και «πολυάριθμους εγκληματίες», που, όπως υποστήριξε, άσκησαν «αχαλίνωτη βία».

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Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι υπεύθυνοι των καταστροφών θα λογοδοτήσουν, ενώ ζήτησε από την κυβέρνηση να εξετάσει τις αστοχίες στην πρόληψη των επεισοδίων.

Ωστόσο, ο Μακρόν έκανε σαφή διάκριση ανάμεσα στους δράστες των επεισοδίων και στους πολίτες που διαδήλωσαν ειρηνικά, αναγνωρίζοντας ως θεμιτές τις ανησυχίες για το κόστος ζωής, τις τιμές των καυσίμων και το μέλλον της νέας γενιάς.

«Τίποτα δεν δικαιολογεί τις καταστροφές»

«Καταστήματα λεηλατήθηκαν, δημόσια κτίρια και δημαρχεία δέχτηκαν επιθέσεις. Βλέποντας αυτές τις εικόνες, όλοι αναρωτηθήκαμε πώς Γάλλοι μπορούν να το κάνουν αυτό στη Γαλλία», ανέφερε ο Εμανουέλ Μακρόν.

«Τίποτα δεν το δικαιολογεί, τίποτα δεν το εξηγεί», πρόσθεσε, εκφράζοντας τη στήριξή του στις αστυνομικές δυνάμεις και στους ανθρώπους που επλήγησαν από τα επεισόδια.

Ο Γάλλος πρόεδρος δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνηση θα παράσχει υποστήριξη στους αιρετούς αξιωματούχους και στους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που υπέστησαν ζημιές.

«Όσοι κατέστρεψαν πρέπει να πληρώσουν. Όσοι λεηλάτησαν πρέπει να αποζημιώσουν. Όσοι επιδίωξαν να πλήξουν τη Δημοκρατία θα λογοδοτήσουν», προειδοποίησε.

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«Να μην συγχέουμε τους διαδηλωτές με εκείνους που λεηλάτησαν»

Παρά τη σκληρή στάση του απέναντι στους υπεύθυνους των επεισοδίων, ο Μακρόν υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να ταυτίζονται οι ειρηνικοί διαδηλωτές με όσους προκάλεσαν καταστροφές.

«Δεν πρέπει ποτέ να συγχέουμε τους τελευταίους με εκείνους που κατέστρεψαν, διέλυσαν και λεηλάτησαν», ανέφερε.

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Ο πρόεδρος της Γαλλίας αναγνώρισε ότι η ακρίβεια και η αύξηση των τιμών των καυσίμων αποτελούν πραγματικά προβλήματα για τους πολίτες, επισημαίνοντας την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι αιτίες της κοινωνικής δυσαρέσκειας.

Το μήνυμα Μακρόν προς τους νέους

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Εμανουέλ Μακρόν στους μαθητές και τους φοιτητές, που τις τελευταίες εβδομάδες εκφράζουν την ανησυχία τους για το μέλλον.

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Ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι σχετικά με τις σπουδές, τις συνθήκες διαβίωσης, την επαγγελματική αποκατάσταση και τη θέση τους στην κοινωνία.

«Οι φωνές τους πρέπει να ακουστούν χωρίς προκαταλήψεις και χωρίς να υποβαθμίζονται οι δυσκολίες», δήλωσε, διαβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη αρχίσει να εργάζεται πάνω στα συγκεκριμένα ζητήματα.

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«Η ευθύνη μας είναι επομένως διπλή: να ακούσουμε τον θυμό και να αντιμετωπίσουμε τις βαθύτερες αιτίες του και να υποστηρίξουμε σταθερά το κράτος δικαίου», πρόσθεσε.

Το μήνυμα για τις προεδρικές εκλογές: «Η χώρα χρειάζεται τάξη και ηρεμία»

Ο Μακρόν συνέδεσε την ανάγκη αποκλιμάκωσης της έντασης με τις προεδρικές εκλογές, οι οποίες, σύμφωνα με όσα ανέφερε στο διάγγελμά του, απέχουν έξι μήνες.

«Η χώρα μας αξίζει μια επιτυχημένη προεδρική εκλογή σε έξι μήνες», δήλωσε, καλώντας τους πολίτες σε «ενότητα, ηρεμία και σεβασμό».

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς τα πολιτικά κόμματα, τις επαγγελματικές οργανώσεις και τα συνδικάτα να καταδικάσουν απερίφραστα τη βία και να συμβάλουν στην αποκλιμάκωση.

«Η χώρα χρειάζεται τάξη και ηρεμία, όχι κλιμάκωση», υπογράμμισε.

Ολοκληρώνοντας το διάγγελμά του, προειδοποίησε ότι η επιδίωξη διαλόγου δεν συνεπάγεται ανοχή απέναντι σε εγκληματικές ενέργειες.

«Θα είμαστε ασυμβίβαστοι. Η ακρόαση και ο διάλογος δεν σημαίνουν αδυναμία ή ατιμωρησία», κατέληξε.

Πάνω από 1.800 συλλήψεις – Ένας νεκρός και εκατοντάδες τραυματίες

Το διάγγελμα ακολούθησε τη μαζική κινητοποίηση του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου, στην οποία συμμετείχαν περίπου 550.000 άνθρωποι σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές και έως 800.000 σύμφωνα με τους διοργανωτές.

Οι διαδηλώσεις, που είχαν ως βασικά αιτήματα την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τη βελτίωση των συνθηκών στην εκπαίδευση, συνοδεύτηκαν σε πολλές περιοχές από σοβαρά επεισόδια.

Σύμφωνα με τον απολογισμό που είχε γίνει γνωστός μέχρι το απόγευμα της Κυριακής, είχαν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 1.800 συλλήψεις, ενώ εκατοντάδες αστυνομικοί, χωροφύλακες και μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης είχαν τραυματιστεί.

Παράλληλα, καταγράφηκε ο θάνατος ενός ανθρώπου από καρδιακή ανακοπή, υπό συνθήκες που εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές.

Στάχτη το δημαρχείο της Λιμόζ – Λεηλασίες στο Παρίσι

Μία από τις πλέον σοκαριστικές εικόνες των επεισοδίων καταγράφηκε στη Λιμόζ, όπου το ιστορικό δημαρχείο της πόλης τυλίχθηκε στις φλόγες.

Η πυρκαγιά προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, με τμήμα της στέγης του κτιρίου να καταρρέει.

Στο Παρίσι, η Πλατεία της Δημοκρατίας μετατράπηκε σε επίκεντρο συγκρούσεων ανάμεσα σε ομάδες διαδηλωτών και τις δυνάμεις ασφαλείας.

Καταστήματα λεηλατήθηκαν, αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν και δρόμοι γέμισαν με σπασμένα τζάμια και συντρίμμια.

Μόνο στην ευρύτερη περιοχή της γαλλικής πρωτεύουσας οι αρχές είχαν ανακοινώσει 855 συλλήψεις.

Νέα ένταση και την Κυριακή – Στο επίκεντρο η αστυνομική διαχείριση

Παρά την ισχυρή παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων, η ένταση δεν αποκλιμακώθηκε πλήρως την Κυριακή.

Νέες συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν στην Πλατεία της Δημοκρατίας, όπου σημειώθηκαν σποραδικές συγκρούσεις και έγινε χρήση δακρυγόνων.

Την ίδια στιγμή, η γαλλική κυβέρνηση δέχεται επικρίσεις για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν τα επεισόδια.

Οι δήμαρχοι μεγάλων πόλεων, μεταξύ των οποίων το Παρίσι, η Μασσαλία και η Λυών, ζήτησαν συνάντηση με τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί, επικαλούμενοι το μέγεθος των καταστροφών και τις σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών.

Η παρέμβαση Μακρόν έρχεται να σηματοδοτήσει την προσπάθεια του Ελιζέ να ανακτήσει τον έλεγχο της κατάστασης, την ώρα που παραμένουν ανοιχτά τόσο το ζήτημα της δημόσιας ασφάλειας όσο και τα κοινωνικά αιτήματα που οδήγησαν εκατοντάδες χιλιάδες Γάλλους στους δρόμους.