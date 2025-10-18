Αίγυπτος: Θα ηγηθεί της δύναμης σταθεροποίησης της Γάζας που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ

Η Αίγυπτος αναμένεται να ηγηθεί μιας σχεδιαζόμενης διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης για τη διαχείριση της ασφάλειας στη Γάζα, αφού λάβει την υποστήριξη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, δήλωσαν διπλωμάτες στον Guardian .

Σύμφωνα με την έκθεση, οι ευρωπαϊκές δυνάμεις και οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζουν μια πρόταση που θα δώσει στην δύναμη εντολή του ΟΗΕ, χωρίς να αποτελεί πραγματική ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ.

Η δύναμη αυτή αποτελεί μέρος του σχεδίου 20 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και έχει ως στόχο να ασφαλίσει τη Λωρίδα κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής μεταπολεμικής περιόδου, ενώ η Λωρίδα διοικείται από μια τεχνοκρατική παλαιστινιακή κυβέρνηση και η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς είναι αφοπλισμένη.

Τα σχέδια για το πρώτο είναι σύμφωνα με το σχέδιο του πρώην πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ για τη Γάζα, το οποίο αποκαλύφθηκε από τους Times of Israel τον περασμένο μήνα.