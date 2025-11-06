Αίγυπτος: Μαχητές της Χαμάς να παραδώσουν όπλα και να τους επιτραπεί να φύγουν

Οι μαχητές της Χαμάς που κρύβονται στην υπό ισραηλινή κατοχή περιοχή της Ράφα, στη νότια Γάζα, να παραδώσουν τα όπλα τους σε αντάλλαγμα για την ασφαλή διέλευσή τους σε άλλες περιοχές του θύλακα, με βάση μια πρόταση για την επίλυση ενός προβλήματος που θεωρείται ότι θέτει σε κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με δύο πηγές που έχουν γνώση των συζητήσεων.

Αφού τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός, στις 10 Οκτωβρίου, στην περιοχή της Ράφα έχουν σημειωθεί τουλάχιστον δύο επιθέσεις εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων, για τις οποίες το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς. Η οργάνωση αρνείται ότι έχει οποιαδήποτε ευθύνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αιγύπτιοι μεσολαβητές πρότειναν, σε αντάλλαγμα για την ασφαλή διέλευσή τους, οι Παλαιστίνιοι μαχητές που βρίσκονται ακόμη στη Γάζα να παραδώσουν τα όπλα τους στην Αίγυπτο και να δώσουν πληροφορίες για τις σήραγγες που υπάρχουν στη Ράφα, ώστε να καταστραφούν, είπε μία από τις πηγές, ένας Αιγύπτιος αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας.

Το Ισραήλ και η Χαμάς δεν έχουν ακόμη αποδεχτεί τις προτάσεις αυτές, είπαν δύο πηγές. Μια τρίτη πηγή επιβεβαίωσε ότι αυτό το θέμα είναι υπό συζήτηση.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού δεν ανταποκρίθηκε αμέσως στο αίτημα για κάποιο σχόλιο. Ο Χαζέμ Κάσεμ, ένας εκπρόσωπος της Χαμάς στη Γάζα, απέφυγε να σχολιάσει.

Μετά τις επιθέσεις στη Ράφα, όπου σκοτώθηκαν τρεις Ισραηλινοί στρατιώτες, ο ισραηλινός στρατός προχώρησε σε αντίποινα, σκοτώνοντας δεκάδες Παλαιστίνιους.

Δύο από τις πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters είπαν ότι οι μαχητές της Χαμάς στη Ράφα, με τους οποίους η ένοπλη πτέρυγα της οργάνωσης έχει χάσει την επαφή από τον Μάρτιο, ενδέχεται να μην γνώριζαν ότι τέθηκε σε ισχύ κατάπαυση του πυρός. Μία από αυτές πρόσθεσε ότι η απομάκρυνσή τους από εκεί έχει σκοπό τη διαφύλαξη της εκεχειρίας.

Οι πηγές δεν διευκρίνισαν πόσοι μαχητές της Χαμάς κρύβονται στην περιοχή της Ράφα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κατάπαυση του πυρός είναι το πρώτο βήμα στο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου. Η Χαμάς απελευθέρωσε τους τελευταίους 20 εν ζωή ομήρους που κρατούσε από τις 7 Οκτωβρίου 2023, σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκιση σχεδόν 2.000 Παλαιστινίων. Ο ισραηλινός στρατός αποχώρησε από το δυτικό τμήμα του θύλακα, όπου η Χαμάς διατηρεί τον έλεγχο.

Οι λεπτομέρειες της δεύτερης φάσης του σχεδίου Τραμπ, που απαιτεί τον αφοπλισμό της Χαμάς και την παράδοση του ελέγχου της Γάζας, δεν έχουν συμφωνηθεί ακόμη. Το σχέδιο προβλέπει ότι η Γάζα θα κυβερνηθεί από μια παλαιστινιακή επιτροπή τεχνοκρατών με διεθνή επίβλεψη και στην περιοχή θα αναπτυχθεί μια διεθνής δύναμη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά την κατάπαυση του πυρός η Χαμάς παρέδωσε επίσης τις σορούς των 22 από τους 28 νεκρούς ομήρους. Η οργάνωση λέει ότι οι εκτεταμένες καταστροφές στη Γάζα δυσκολεύουν τον εντοπισμό των πτωμάτων, αλλά το Ισραήλ την κατηγορεί για κωλυσιεργία.

Το Ισραήλ έχει παραδώσει στη Γάζα τις σορούς 285 Παλαιστινίων, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του θύλακα.