Συγκλονίζει Ισραηλινός όμηρος της Χαμάς: “Χειρότεροι και από Ναζί, με κακοποίησαν σεξουαλικά”

Γροθιά στο στομάχι είναι όσα αποκάλυψε σε συνέντευξή του ένας 21χρονος Ισραηλινός όμηρος της Χαμάς, που αφέθηκε ελεύθερος μετά από δύο χρόνια αιχμαλωσίας στη Γάζα.

Ο Ρομ Μπρασλάφσκι είχε απαχθεί από μέλη του κινήματος της Ισλαμικής Τζιχάντ στις 7 Οκτωβρίου 2023, ενώ εργαζόταν ως φύλακας ασφαλείας στο μουσικό φεστιβάλ Nova και απελευθερώθηκε τον περασμένο μήνα στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ.

Ο ίδιος μίλησε για τα βασανιστήρια, σωματικά και ψυχολογικά, που βίωσε, καθώς και για τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη. Former hostage Rom Braslavski showed extraordinary courage in sharing the horrors of his captivity, including a horrific sexual assault he endured while held by Islamic Jihad terrorists. His trembling voice, heard tonight in Israel and around the world, breaks through the walls… pic.twitter.com/MvGpNdRK7h— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) November 5, 2025

«Με έγδυσαν τελείως, μου πήραν ακόμη και τα εσώρουχα. Με έδεσαν ενώ ήμουν εντελώς γυμνός. Ήμουν διαλυμένος, χωρίς τροφή και ένιωθα ότι πέθαινα», είπε ο Μπρασλάφσκι, μιλώντυας στο Κανάλι 13. «Προσευχόμουν στον Θεό, τον παρακαλούσα να με σώσει, να με γλιτώσει από όλο αυτό. Σκέφτεσαι “τι στην ευχή γίνεται;”» πρόσθεσε.

«Υπήρξε σεξουαλική βία — και ο κύριος σκοπός της ήταν να με ταπεινώσουν. Ο στόχος τους ήταν να συνθλίψουν την αξιοπρέπειά μου. Και αυτό ακριβώς έκαναν» είπε ακόμα.

Στην ερώτηση αν του έγιναν και άλλες επιθέσεις κομπιάζοντας είπε… «Ναι. Είναι δύσκολο για μένα να μιλάω για αυτό το κομμάτι της ομηρίας μου. Δεν μου αρέσει να μιλάω για αυτό. Είναι δύσκολο. Ήταν το πιο φρικτό πράγμα».

«Ήταν χειρότεροι και από Ναζί. Έκαναν πράγματα που δεν έκαναν ούτε και οι Ναζί στην εποχή του Χίτλερ. Απλώς προσεύχεσαι να σταματήσει» τόνισε ο Μπρασλάφσκι και συνέχισε:

«Μετά από κάθε μέρα, μετά από κάθε ξυλοδαρμό, έλεγα στον εαυτό μου: “Επιβίωσα άλλη μια μέρα στην κόλαση. Αύριο το πρωί θα ξυπνήσω σε άλλη μια κόλαση. Και μετά σε άλλη. Και μετά σε άλλη”. (Το βασανιστήριο) δεν τελείωνε… Γύρισα πίσω αφού γνώρισα τον διάβολο».

Λίγες ημέρες αφότου απελευθερώθηκε από τη Γάζα τον περασμένο μήνα, η μητέρα του είπε ότι τον μαστίγωσαν και τον ξυλοκόπησαν «με πράγματα που δεν θα αναφέρω καν» και ότι οι απαγωγείς του τον πίεσαν επίσης να ασπαστεί το Ισλάμ, προσφέροντάς του επιπλέον φαγητό και καλύτερες συνθήκες, αλλά εκείνος αντιστάθηκε.