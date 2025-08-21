Αγωνία στη Γάζα: Μαίνονται οι σφοδρές συγκρούσεις για την κατάληψη της πόλης – Τριπλασιάστηκαν τα υποσιτισμένα παιδιά

Δραματικές είναι οι τελευταίες ώρες στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς το Ισραήλ ανακοίνωσε πως βρίσκονται σε εξέλιξη τα αρχικά στάδια της επιχείρησης με σκοπό να καταληφθεί η πόλη.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε να εφαρμοστεί ένα πιο σφιχτό χρονοδιάγραμμα για την κατάληψη των προπυργίων της Χαμάς στη Γάζα και την ήττα της οργάνωσης, ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης το γραφείο του.

Η ανακοίνωση, στην οποία δεν προσδιορίζεται το νέο χρονοδιάγραμμα, έρχεται ενώ ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται για τη σχεδιαζόμενη επιχείρηση κατάληψης της πόλης της Γάζας.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ταξίαρχος Έφι Ντέφριν είπε σε δημοσιογράφους ότι το Ισραήλ έχει περάσει στα «πρώτα στάδια» αυτής της επιχείρησης και ήδη ελέγχει τα περίχωρα της πόλης.

Μετά τις συγκρούσεις με τη Χαμάς στο Χαν Γιουνίς, χθες το πρωί, ο Ντέφριν σχολίασε: «Θα επιτείνουμε την επίθεση εναντίον της Χαμάς στην Πόλη της Γάζας, ένα προπύργιο διοικητικού και στρατιωτικού τρόμου της τρομοκρατικής οργάνωσης».

Ο Ντέφριν είπε ότι οι στρατιώτες έχουν αρχίσει ήδη να περικυκλώνουν τα περίχωρα της πόλης και η Χαμάς είναι πλέον μια «χτυπημένη και πληγωμένη» ανταρτική δύναμη.

«Ξεκινήσαμε τις προκαταρκτικές επιχειρήσεις και τα πρώτα στάδια της επίθεσης στην Πόλη της Γάζας και ήδη οι δυνάμεις των IDF ελέγχουν τα περίχωρα», είπε.

Υπενθυμίζεται ότι χθες το πρωί ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς διέταξε το πρωί την επιστράτευση 60.000 εφέδρων, την ώρα που η ισραηλινή κυβέρνηση μελετά ακόμη τη νέα πρόταση κατάπαυσης του πυρός, έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου.

Η επιστράτευση υποδηλώνει ότι το Ισραήλ προχωρά στο σχέδιο κατάληψης του μεγαλύτερου αστικού κέντρου του παλαιστινιακού θύλακα, παρά τις διεθνείς επικρίσεις για τον επικείμενο εκτοπισμό χιλιάδων Παλαιστινίων.

Ωστόσο, ένας στρατιωτικός αξιωματούχος που μίλησε σε δημοσιογράφους, είπε ότι οι έφεδροι δεν θα παρουσιαστούν στις μονάδες τους πριν από τον Σεπτέμβριο, διάστημα που ενδεχομένως να δίνει στους μεσολαβητές κάποιο χρονικό περιθώριο για να συνεχίσουν τις συνομιλίες και να γεφυρώσουν τα χάσματα σε ό,τι αφορά τους όρους μιας εκεχειρίας.

O ισραηλινός στρατός ανέφερε πως σκότωσε τουλάχιστον 10 μαχητές της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, απωθώντας μια επίθεση της ένοπλης πτέρυγας της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης, η οποία διαβεβαιώνει πως σκότωσε έναν απροσδιόριστο αριθμό Ισραηλινών στρατιωτών.

Όπως μεταδίδουν ισραηλινά ΜΜΕ, πρόκειται για μία επίθεση πρωτόγνωρου εύρους εναντίον των ισραηλινών στρατευμάτων στο εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας από την έναρξη του πολέμου που ξεκίνησε από την αιματηρή επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου του 2023.

Σκληρές μάχες ανάμεσα σε IDF και Χαμάς

Ένας πυρήνας από τουλάχιστον 18 ενόπλους της Χαμάς επιχείρησε να εισβάλει σε στρατόπεδο των Ισραηλινών Δυνάμεων Άμυνας στην περιοχή Χαν Γιουνίς της νότιας Λωρίδας της Γάζας το πρωί της Τετάρτης, σύμφωνα με στρατιωτική έρευνα για το περιστατικό.

Στο παρακάτω βίντεο ένα τανκ των IDF περνάει πάνω από έναν μαχητή της Χαμάς που το στοχεύει με αντιαρματικό.

Footage from the Hamas attack on an IDF encampment in southern Gaza's Khan Younis this morning shows a tank of the 74th Armored Battalion ramming into a RPG-wielding operative. pic.twitter.com/eDbd8C5pVt— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) August 20, 2025

Τρεις Ισαηλινοί στρατιώτες τραυματίστηκαν, ο ένας από αυτούς σοβαρά, στην επίθεση, ανακοίνωσαν οι IDF. Ο στρατός εκτίμησε ότι οι ένοπλοι της Χαμάς προσπάθησαν να απαγάγουν στρατιώτες, σημειώνει το ρεπορτάζ των Times of Israel.

Σύμφωνα με στρατιωτική έρευνα, η επίθεση ξεκίνησε γύρω στις 9 το πρωί, όταν οι ένοπλοι αναδύθηκαν από τούνελ στα νότια της Χαν Γιουνίς και άνοιξαν πυρ με πολυβόλα και RPG καθώς πλησίαζαν τον στρατώνα. תיעוד מיוחד מהקרב של לוחמי צוות הקרב החטיבתי כפיר בחאן יונס pic.twitter.com/hJJdLnoUne— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 20, 2025

Ορισμένοι από τους ενόπλους κατάφεραν να παραβιάσουν τον καταυλισμό, όπου αντάλλαξαν πυρά με στρατιώτες της Ταξιαρχίας Κfir.

Τουλάχιστον δέκα από τους ενόπλους σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις και σε αεροπορικές επιδρομές που κατευθύνονταν από τις ίδιες τις δυνάμεις, ενώ οκτώ κατάφεραν να διαφύγουν πίσω στο τούνελ, σύμφωνα με την έρευνα του στρατού.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) έδωσαν στη δημοσιότητα πλάνα που δείχνουν τις αεροπορικές επιδρομές και τις προσπάθειες των στρατιωτών να απωθήσουν την επίθεση. בקרבות פנים אל פנים: לוחמי חטיבת כפיר חיסלו כעשרה מחבלים לאחר שביצעו ירי לעברם



מוקדם יותר היום, יותר מ-15 מחבלים ביצעו התקפה משולבת של ירי מקלעים ונ״ט, ומספר מחבלים חדרו למגנן של כוחות מגדוד נחשון של חטיבת כפיר במרחב ח׳אן יונס.

במהלך האירוע, לוחמי החטיבה הצליחו לחסל כ-10 מחבלים… pic.twitter.com/ROGLPWMavY— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 20, 2025

Η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ, ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση με ανακοίνωσή τους, ισχυριζόμενες ότι οι μαχητές τους «εισέβαλαν στη βάση» και πραγματοποίησαν βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας.

Οι Αλ-Κασάμ υποστήριξαν ότι χτύπησαν αρκετά άρματα μάχης με εκρηκτικούς μηχανισμούς και RPG, καθώς και ότι έπληξαν διάφορα κτίρια μέσα στον καταυλισμό που χρησιμοποιούνταν από στρατιώτες του IDF.

Η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς ανέφερε, ακόμη, ότι η επίθεση «διήρκεσε αρκετές ώρες», ενώ, σύμφωνα με την έρευνα του IDF, το περιστατικό ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από μία ώρα.

Γάζα: Ο ΓΓ του ΟΗΕ Γκουτέρες ζητεί άμεση κατάπαυση του πυρός

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες απηύθυνε για ακόμη μια φορά σήμερα έκκληση να κηρυχθεί άμεσα κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

«Είναι ζωτικής σημασίας να επιτευχθεί άμεσα κατάπαυση του πυρός στη Γάζα», ώστε να αποφευχθούν οι μαζικές απώλειες και οι καταστροφές που θα προκαλούσε στρατιωτική επιχείρηση στη μεγαλύτερη πόλη του παλαιστινιακού θυλάκου, είπε ο κ. Γκουτέρες μιλώντας στον Τύπο στην Ιαπωνία, όπου συμμετέχει σε διάσκεψη για την ανάπτυξη της Αφρικής.

Κάλεσε εξάλλου την κυβέρνηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να ακυρώσει την απόφασή της να επεκταθεί η κατασκευή «παράνομων» οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Γάζα: Τριπλασιάστηκε ο αριθμός των υποσιτισμένων παιδιών

Ο αριθμός των παιδιών που υφίστανται υποσιτισμό στη Λωρίδα της Γάζας τριπλασιάστηκε σε σύγκριση με τον Μάρτιο, επισήμανε χθες Τετάρτη υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών.

Σχεδόν ένα στα τρία παιδιά στην πόλη της Γάζας είναι υποσιτισμένο, υπογράμμισε ο Φιλίπ Λαζαρινί, γενικός επίτροπος του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) μέσω X.

Ο αριθμός είναι εξαπλάσιος σε σύγκριση με την περίοδο πριν τερματιστεί η κατάπαυση του πυρός τον Μάρτιο και προτού αποκλειστεί πλήρως η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στον παραθαλάσσιο θύλακο στην αρχή εκείνου του μήνα.

«Δεν πρόκειται για φυσική καταστροφή. Είναι ανθρωπογενής λιμοκτονία που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί», σημείωσε ο κ. Λαζαρινί.

Τα στοιχεία που δημοσιοποίησε βασίζονται σε εξετάσεις που έγιναν σε σχεδόν 100.000 παιδιά κάτω των 5 ετών από τον Μάρτιο.

Η UNRWA και άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις αδυνατούν να μεταφέρουν προμήθειες στη Λωρίδα της Γάζας επί σχεδόν έξι μήνες, συνέχισε. Ο επικεφαλής της υπηρεσίας ανέφερε πως στις αποθήκες της στην Αίγυπτο και στην Ιορδανία υπάρχουν επαρκείς ποσότητες για 6.000 φορτηγά, τρόφιμα που θα έφθαναν για τρεις μήνες.

Στα μέσα Ιουλίου, η UNRWA ανέφερε πως το 10% των παιδιών που εξετάστηκαν σε κλινικές της ήταν υποσιτισμένο.

Τις τελευταίες εβδομάδες η διεθνής πίεση στο Ισραήλ εντείνεται, εξαιτίας της καταστροφικής ανθρωπιστικής κατάστασης στη Λωρίδα της Γάζας, όπου μαίνεται πόλεμος επί 22 μήνες.

Σημειώνεται ότι οι αρχές του Ισραήλ έχουν θέσει εκτός νόμου την UNRWA, απαγορεύοντας οποιαδήποτε συνεργασία μαζί της, καθώς τη θεωρούν διαβρωμένη από τη Χαμάς — υποστήριξαν πως κάπου δώδεκα μέλη της πήραν μέρος στην έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, το έναυσμα του πολέμου.