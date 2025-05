Οκτώ άτομα τραυματίστηκαν – εκ των οποίων τρία σοβαρά – όταν αυτοκίνητο εμβόλισε πλήθος ανθρώπων στο κέντρο της Στουτγκάρδης. Η αστυνομία κάνει λόγο για «τραγικό τροχαίο ατύχημα» και αποκλείει το ενδεχόμενο τρομοκρατικής επίθεσης ή σκόπιμης ενέργειας. Ο οδηγός, ένας 42χρονος Γερμανός, έχει ήδη συλληφθεί.

In Stuttgart, Germany, a man drove a black Mercedes into a crowd, injuring 8, including a woman with a stroller. The driver is in custody. Police report no fatalities. #Stuttgart #Deutschland #Unfall



Police: "According to the current status of the investigation and based on the… pic.twitter.com/De51YDstLK