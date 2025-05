Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής (02.05) στη Στουτγκάρδη της Γερμανίας, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο πλήθος.

Σύμφωνα με τη Deutchse Welle, όλα έγιναν σε στάση του τραμ, ενώ τραυματίστηκαν τουλάχιστον τρία άτομα, ανάμεσά τους και μία μητέρα με ένα μωρό που εκείνη την ώρα έσπρωχνε το καρότσι του παιδιού της.

Η κατάσταση της υγείας του μωρού είναι άγνωστη με τις πληροφορίες να είναι αντικρουόμενες.

BREAKING: At least three people injured after a car drove into a group of people in the center of Stuttgart in southwestern Germany, police say.

