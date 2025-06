Σε κατάσταση σοκ είναι η Αυστρία, μετά το αιματηρό περιστατικό σε λύκειο στην οδό Ντράιερσιτσενγκάσε της πόλης Γκρατς, που είχε ως αποτέλεσμα να πέσουν νεκροί δέκα άνθρωποι και να τραυματιστούν τουλάχιστον 28.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης που αυτοκτόνησε, φαίνεται να πυροβολούσε στο κεφάλι μαθητές και καθηγητές, πολλοί εκ των οποίων είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης του μακελειού ήταν μαθητής του σχολείου και είχε υποστεί σχολικό εκφοβισμό, με τη δήμαρχο Έλκε Καχρ να κάνει λόγο για μια “τρομερή τραγωδία”.

Σοκάρουν τα βίντεο από τη στιγμή των πυροβολισμών:

🚨🚨🚨BREAKING: At least nine dead in school shooting in Graz, Austria



Preliminary reports indicate that the attacker was shot dead. Both students and teachers are among the victims.



Several police units and the Cobra special forces have been deployed in the city.



There is… pic.twitter.com/0lfXTszpmD — NEXTA (@nexta_tv) June 10, 2025

Ο ύποπτος λέγεται ότι βρέθηκε νεκρός σε μία από τις τουαλέτες του σχολείου.

BREAKING: The mayor of Graz says nine people are dead after a school shooting in Austria, according to the Austria Press Agency.



This includes the suspect, seven students and an adult, mayor Elke Kahr said.



Sky's @SiobhanRobbins has the latest.https://t.co/rpzRb6tH6f pic.twitter.com/qrZFmyo7OW — Sky News (@SkyNews) June 10, 2025

Graz:🕯Zahl der Toten steigt auf 11



Wie die 16-jährige Schülerin AUF1 exklusiv mitteilte, ist die Zahl der Toten auf elf gestiegen, so ein Rettungssanitäter gegenüber dem Mädchen. Schwerverletzte werden per Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser gebracht. Laut Polizei… pic.twitter.com/n2vGn8cLAb — AUF1 (@AUF1TV) June 10, 2025

Αρκετές ομάδες της ειδικής μονάδας Cobra έσπευσαν στην πρωτεύουσα της Στυρίας και ζήτησαν από τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.

Σημειώνεται πως η σημερινή αιματηρή επίθεση έγινε λίγο πριν από τη 10η επέτειο του μακελειού στο Γκρατς της Αυστρίας στις 20 Ιουνίου 2015, το οποίο άφησε πίσω του τρεις νεκρούς, όταν ένας άνδρας έπεσε πάνω σε πλήθος με το αυτοκίνητό του.

Ειδήσεις σήμερα:

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στο 30,7% η ΝΔ, σταθερά δεύτερη η Πλεύση – Αρνητικοί σε νέο κόμμα από Τσίπρα 8 στους 10

Αντετοκούνμπο: Πήγε να καρφώσει και βρέθηκε στο πάτωμα – Η τούμπα του Έλληνα σταρ που έγινε viral (βίντεο)