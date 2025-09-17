Βρετανία: Ακτιβιστές προέβαλαν φωτογραφίες του Τραμπ με τον Έπσταϊν στο Κάστρο του Ουίνδσορ (βίντεο)

Τέσσερις άνθρωποι συνελήφθησαν την Τρίτη μετά την προβολή φωτογραφιών του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζέφρι Έπσταϊν στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι τέσσερις ενήλικες συνελήφθησαν με την κατηγορία της «κακόβουλης επικοινωνίας» έπειτα από «μη εξουσιοδοτημένη προβολή» σε έναν από τους δύο πύργους του Κάστρου του Ουίνδσορ και παραμένουν υπό κράτηση.

Στη Βρετανία ο Τραμπ – Το πρόγραμμα της επίσκεψης

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στη Βρετανία για τη δεύτερη επίσκεψή του στη χώρα ως αρχηγός κράτους.

Το προεδρικό αεροσκάφος των ΗΠΑ (Air Force One) προσγειώθηκε απόψε στο αεροδρόμιο Στάνστεντ του Λονδίνου, λίγο μετά τις 21:00 (τοπική ώρα, 23:00 ώρα Ελλάδος).

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και η σύζυγός του Μελάνια επιβιβάστηκαν στη συνέχεια σε ελικόπτερο προκειμένου να μεταβούν στην κατοικία του πρεσβευτή των ΗΠΑ.

Το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ έχει προσκληθεί από τον βασιλιά Κάρολο και, όπως ορίζει το πρωτόκολλο για κάθε επίσημη κρατική επίσκεψη, θα φιλοξενηθεί στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

Η επίσημη τελετή υποδοχής του ζεύγους Τραμπ θα γίνει σήμερα Τετάρτη στο κάστρο του Ουίνδσορ. Εκεί θα τους περιμένουν ο βασιλιάς Κάρολος με τη βασίλισσα Καμίλα, καθώς και ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Η τελετή μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει κανονιοβολισμούς, πομπή με άμαξες και στρατιωτικές τιμές από τις ένοπλες δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να επιθεωρήσει την τιμητική φρουρά.

Την Πέμπτη, ο Πρόεδρος Τραμπ θα μεταβεί στο Τσέκερς, την εξοχική κατοικία του Βρετανού πρωθυπουργού. Εκεί θα έχει διμερείς συνομιλίες με τον βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν θέματα που αφορούν και τα δύο κράτη, όπως το εμπόριο, η άμυνα και η ασφάλεια, αλλά και διεθνή ζητήματα, όπως η κατάσταση στην Ουκρανία και την Μέση Ανατολή. Εν μέσω σοβαρών διεθνών κρίσεων, όπως αυτή της κατάρριψης των ρωσικών drones στην Πολωνία, της αδιάλλακτης στάσης της Ρωσίας, όπως την χαρακτηρίζουν οι αναλυτές, της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ στις ΗΠΑ, η οποία ανησυχεί πολλούς για την άνοδο της ακροδεξιάς διεθνώς, αλλά και της οικονομικής – πολιτικής κρίσης που μαστίζει την Γαλλία, η οποία δημιουργεί σοβαρά ζητήματα σε όλη την ευρωζώνη, η επίσκεψη Τραμπ στην Βρετανία χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σημαντική από πολλούς αναλυτές. Άλλωστε Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ θα υπογράψουν συμφωνία με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης της πυρηνικής ενέργειας, η οποία από τη μια αναμένεται να δημιουργήσει ενεργειακή ασφάλεια και από την άλλη χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.

Στο περιθώριο των συνομιλιών οι δύο ηγέτες θα δουν αρχεία του Ουίνστον Τσώρτσιλ, ενώ αργότερα θα συμμετάσχουν σε επιχειρηματική εκδήλωση με τον Υπουργό Οικονομικών, πριν παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου.

Παράλληλα, η Μελάνια Τραμπ θα συμμετάσχει σε ξεχωριστό πρόγραμμα με τη βασίλισσα Καμίλα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας. Σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται επίσκεψη στη βασιλική Βιβλιοθήκη και στους κήπους Φρόγκμορ. Η επίσκεψη του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ θα ολοκληρωθεί το απόγευμα της Πέμπτης.

Αξίζει να σημειωθεί πως είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου που ηγέτης χώρας έχει λάβει δύο φορές επίσημη πρόσκληση από το παλάτι, κάτι που και ο Ντόναλντ Ντραμπ έχει χαρακτηρίσει «τεράστια τιμή». Ο αμερικανός πρόεδρος είχε επισκεφτεί το Ηνωμένο Βασίλειο το 2019, κατά την πρώτη του θητεία, τότε προσκεκλημένος της βασίλισσας Ελισάβετ.