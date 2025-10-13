Αεροπλάνο… σε αναμονή: Ο Ερντογάν δεν προσγειωνόταν χωρίς διαβεβαίωση για τον Νετανιάχου

Η συμμετοχή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη σύνοδο για τη Γάζα στο Σαρμ ελ Σέιχ βρέθηκε σε αναστολή, καθώς το προεδρικό αεροσκάφος δεν προσγειωνόταν μέχρι να διασφαλιστεί ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα συμμετείχε στις εργασίες.

Η παρουσία του Ισραηλινού πρωθυπουργού είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την Τουρκία και το Ιράκ, με τις δύο χώρες να απειλούν ότι δεν θα παραστούν στη σύνοδο σε περίπτωση παρουσίας του.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο Ιρακινός πρωθυπουργός Μοχάμεντ Σία αλ-Σουντάνι ενημέρωσε τόσο την Αίγυπτο όσο και τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι η Βαγδάτη θα απέχει από τη διάσκεψη εάν ο Νετανιάχου συμμετάσχει. Ανώτερη ιρακινή κυβερνητική πηγή ανέφερε στο πρακτορείο ειδήσεων ότι «δεν υπήρξε επίσημη πρόσκληση προς τον Νετανιάχου» και σημείωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε να μεσολαβήσει για τη συμμετοχή του Ισραηλινού πρωθυπουργού. Netanyahu’nun da zirveye katılacağını öğrenince uçağı Şarm El Şeyh’e inmedi, pas geçti.



🇹🇷 Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın net duruşu sonrası Netanyahu zirveye katılmaktan vazgeçti.



Onurlu lider, vicdanlı devlet adamı, ümmetin sesi!”



Dünya Lideri Erdoğan pic.twitter.com/5biWMLsODv— #HEDEF2028 🇹🇷 (@yola__devam_) October 13, 2025

Η ίδια πηγή τόνισε ότι ο αλ-Σουντάνι ήταν κατηγορηματικός, ενημερώνοντας Κάιρο και Ουάσινγκτον ότι το Ιράκ θα αποσυρόταν από τη σύνοδο αν παραστεί ο Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντας τη στάση αυτή «αμετακίνητη και αποφασιστική».

Από την πλευρά της, η τουρκική προεδρία ενημέρωσε ότι ο Ερντογάν αποφάσισε να ακυρώσει εν πτήσει τη συμμετοχή του μόλις επιβεβαιώθηκε η παρουσία του Νετανιάχου. Το αεροσκάφος άλλαξε πορεία λίγο πριν προσγειωθεί στην Αίγυπτο, αλλά επέστρεψε στην κανονική του διαδρομή μετά την ανακοίνωση της απόσυρσης του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Το γραφείο του Νετανιάχου ανακοίνωσε το απόγευμα ότι δεν θα παραστεί στη σύνοδο για τη Γάζα στο Σαρμ ελ Σέιχ, απόφαση που φαίνεται να εκτόνωσε την ένταση στις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών.