O Τραμπ έφτασε στην Αίγυπτο: Αντίστροφη μέτρηση για τη σύνοδο κορυφής και την υπογραφή της εκεχειρίας στη Γάζα – Live οι εξελίξεις

Μετά τους πανηγυρισμούς στο Ισραήλ, την επιστροφή των ομήρων, αλλά και την πανηγυρική ομιλία του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τράμπ στη Κνεσέτ, το ενδιαφέρον όλου του πλανήτη είναι στραμμένο στην Αίγυπτο.

Στο Σαρμ Ελ Σεϊχ αναμένεται σε λίγες ώρες να πέσουν οι τελικές υπογραφές για τη συμφωνία ειρήνης ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς. Πρόκειται για μία σύνοδο για την οποία έχουν λάβει πρόσκληση περισσότεροι από 20 ηγέτες, ανάμεσά του κι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγο μετά τις 16:20 ο Ντόναλντ Τραμπ έφυγε από το Ισραήλ, όπου από το πρωί πλήθος ηγετών έφτασε στο Αιγυπτιακό θέρετρο. Ήδη έγιναν διμερείς επαφές, με τον Εμανουέλ Μακρόν να είχε κύκλο συνομιλιών με Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Κιρ Στάρμερ και Μαχμούτ Αμπάς.

Λίγο μετά τις 17.20 το αεροσκάφος του Ντόναλντ Τραμπ προσγειώθηκε στο Σαρμ ελ Σέιχ, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος θα παραστεί στη Σύνοδο για τη Γάζα. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα συμπροεδρεύσει της Συνόδου για τη Γάζα, μετά την ομιλία που εκφώνησε στην Κνεσέτ, μεταδίδει η αιγυπτιακή τηλεόραση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έφθασε με καθυστέρηση άνω των τρεισήμισι ωρών στο πρόγραμμά του, για αυτήν τη Σύνοδο.

Δείτε Live εικόνα:

«Την ιστορική αυγή μιας νέας εποχής» στη Μέση Ανατολή χαιρέτισε ο Τραμπ από το βήμα της Κνεσέτ

Την «ιστορική αυγή μίας νέας Μέσης Ανατολής», ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Κνεσέτ ξεκινώντας την ομιλία του που διακόπηκε από τις διαμαρτυρίες ισραηλινού βουλευτή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε τους μεσολαβητές του αραβικού και του μουσουλμανικού κόσμου για τη βοήθειά τους στην επίτευξη της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς χαιρετίζοντας έναν «απίστευτο θρίαμβο για το Ισραήλ και τον κόσμο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Επιτρέψτε μου να εκφράσω τη βαθιά ευγνωμοσύνη μου για όλους εκείνους από τις χώρες του αραβικού και του μουσουλμανικού κόσμου που συνεργάσθηκαν για να πιέσουν τη Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους και να τους στείλει στα σπίτια τους». «Δεχτήκαμε πολλή βοήθεια, βοήθεια από πολλούς ανθρώπους που ούτε που σας περνούν από το μυαλό και θέλω να τους ευχαριστήσω θερμά γι’ αυτό. Είναι απίστευτος θρίαμβος για το Ισραήλ και τον κόσμο να έχεις όλες αυτές τις χώρες να εργάζονται μαζί ως εταίροι στην ειρήνη».

«Για γενιές μετά από σήμερα, αυτό θα μείνει στη μνήμη ως η στιγμή που όλα άρχισαν να αλλάζουν και να αλλάζουν πάρα πολύ προς το καλύτερο», είπε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είμαι ο τύπος που το ‘χει να σταματάει πολέμους… οι όμηροι επέστρεψαν, αισθάνομαι πολύ καλά που το λέω αυτό», είπε.

«Το Ισραήλ έγινε ισχυρό και δυνατό και αυτό οδήγησε στην ειρήνη … Είναι μια πολύ συναρπαστική στιγμή για το Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή… Είναι το τέλος ενός μακρού και οδυνηρού εφιάλτη για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους, αλλά και πολλούς άλλους … Οι δυνάμεις του χάους που μάστιζαν την περιοχή ηττήθηκαν τελικά», είπε κηρύσσοντας το «τέλος» του «αντισημιτισμού και του τζιχαντισμού» στη Μέση Ανατολή και καλώντας τους Παλαιστίνιους «να γυρίσουν μια και καλή την πλάτη στην τρομοκρατία».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν βρίσκεσαι πια σε πόλεμο Μπίμπι, μπορείς να είσαι ευγενικότερος», είπε απευθυνόμενος στον Νετανιάχου. Και απευθυνόμενος στον πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ του ζήτησε να απονείμει χάρη στον ισραηλινό πρωθυπουργό, καθώς η δίωξή του με τις κατηγορίες περί διαφθοράς κρέμεται ως δαμόκλεια σπάθη επάνω από το κεφάλι του.

Ακόμη και η Σαουδική Αραβία δήλωσε ότι ήρθε η ώρα για την οικοδόμηση ενός μέλλοντος χωρίς την αρπάγη του εξτρεμισμού. «Θα μου κάνετε όλοι χάρη αν ενταχθείτε στις συμφωνίες του Αβραάμ», είπε απευθυνόμενος στις αραβικές χώρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης από το βήμα της Κνεσέτ ότι θα ήταν «καταπληκτικό» πράγμα η ειρήνευση με το Ιράν, λίγους μήνες αφού έδωσε την υποστήριξή του στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

«Σύμφωνα με τη γνώμη των πάντων … δέχτηκαν ένα μεγάλο χτύπημα, όχι; Από τη μια πλευρά, από την άλλη, και θα ήταν καταπληκτικό αν μπορούσαμε να κάνουμε συμφωνία μαζί τους. Θα σας άρεσε αυτό; θα ήταν καλό πράγμα; Γιατί κατά την γνώμη μου το θέλουν, είναι κουρασμένοι», πρόσθεσε.

«Είμαστε έτοιμοι για μία συμφωνία όταν θα είστε έτοιμοι κι εσείς», είπε ο Τραμπ απευθυνόμενος στην Τεχεράνη.

«Ο τζιχαντισμός και ο αντισημιτισμός απέτυχαν» δήλωσε ο Τραμπ, πριν αναχωρήσει για το Σαρμ ελ Σέιχ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα στην ομιλία του στην Κνεσέτ, στο ισραηλινό κοινοβούλιο, ότι «ο τζιχαντισμός και ο αντισημιτισμός» απέτυχαν στη Μέση Ανατολή και το μόνο που έφεραν ήταν «δυστυχία» στην περιοχή.

«Θα έπρεπε στο εξής να είναι σαφές για όλους στην περιοχή ότι οι δεκαετίες τρομοκρατίας, εξτρεμισμού, τζιχαντισμού και αντισημιτισμού απέτυχαν. Δεν λειτούργησαν. Ήταν καταστροφή. Το μόνο που έκαναν ήταν να σκοτώσουν και να στραφούν εναντίον των δραστών τους» είπε.

«Από τη Γάζα μέχρι το Ιράν, αυτά τα λυσσαλέα μίση δεν έφεραν παρά μόνο δυστυχία, οδύνη, αποτυχία και θάνατο. Δεν αποδυνάμωσαν το Ισραήλ, αλλά μάλλον τις ίδιες τις δυνάμεις που συνέβαλαν περισσότερο στην υποδαύλιση αυτού του μίσους» πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε αυτήν την ομιλία, όπου ζήτησε να ανοίξει μια «νέα εποχή» στη Μέση Ανατολή.

Μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του ο Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε από το Τελ Αβίβ για να μεταβεί στη σύνοδο του Σαρμ ελ Σέιχ για τη Γάζα. Το προεδρικό αεροσκάφος απογειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 16.30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.

Ο Τραμπ παρέμεινε στο Ισραήλ επί περίπου έξι ώρες.

Ο Νετανιάχου δεν θα συμμετάσχει στη σύνοδο στο Σαρμ ελ Σέιχ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προσεκλήθη από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία θα διεξαχθεί αργότερα σήμερα στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου, όμως δεν θα παραστεί διότι πραγματοποιείται πολύ κοντά με την έναρξη εβραϊκής γιορτής, ανακοίνωσε το γραφείο του.

Περισσότεροι από 20 παγκόσμιοι ηγέτες θα συμμετάσχουν στη διάσκεψη αυτή, στην οποία θα συζητηθούν τα επόμενα βήματα βάσει του σχεδίου 20 σημείων του Τραμπ με στόχο την ειρήνη στη Λωρίδα της Γάζας έπειτα από δύο χρόνια πολέμου μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ.

Όμως η διάσκεψη αυτή πραγματοποιείται πολύ κοντά με την εβραϊκή γιορτή Σιμχάτ Τορά, η οποία ξεκινά σήμερα με τη δύση του ηλίου.

Νωρίτερα σήμερα εκπρόσωπος της αιγυπτιακής προεδρίας και ο ισραηλινός κρατικός σταθμός Kan είχαν επισημάνει ότι ο Νετανιάχου αναμένεται στη σύνοδο αυτή.

Η αιγυπτιακή προεδρία είχε διευκρινίσει ότι ο Τραμπ και ο Νετανιάχου συνομίλησαν τηλεφωνικά με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι αλ Σίσι.

Μόνο τέσσερις σοροί ομήρων θα παραδοθούν σήμερα από τη Γάζα

Η κυριότερη ισραηλινή οργάνωση που αγωνίζεται για την απελευθέρωση των ομήρων οι οποίοι κρατούνται στη Γάζα δήλωσε ότι έμαθε πως η Χαμάς δεν θα παραδώσει σήμερα παρά μόνο τέσσερις σορούς ομήρων, καταγγέλλοντας «παραβίαση» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

«Οι οικογένειες των ομήρων είναι σοκαρισμένες και απογοητευμένες αφότου έμαθαν ότι μόνο τέσσερις σοροί ομήρων από τους 28 [νεκρούς ομήρους] που κρατούνται από τη Χαμάς θα παραδοθούν σήμερα», ανέφερε σε μια ανακοίνωση το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων.

«Αυτό συνιστά κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας από τη Χαμάς. Αναμένουμε από την ισραηλινή κυβέρνηση και τους μεσολαβητές να λάβουν αμέσως μέτρα για να διορθώσουν αυτή τη σοβαρή αδικία», προστίθεται στην ανακοίνωση.