Προκαλεί το A Haber: Την άλλη εβδομάδα η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Τουρκία, σε «πανικό παραχωρήσεων» η ελληνική πλευρά

Συνάντηση στην Άγκυρα αναμένεται να έχουν την επόμενη εβδομάδα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με ρεπορτάζ του τουρκικού ειδησεογραφικού καναλιού aHaber.

Όπως μεταδίδεται, ο Έλληνας πρωθυπουργός θα επισκεφθεί την τουρκική πρωτεύουσα για συνομιλίες υψηλού επιπέδου, με βασικά θέματα την Ανατολική Μεσόγειο, τις περιφερειακές εξελίξεις και το συνολικό πλαίσιο των διμερών σχέσεων Ελλάδας – Τουρκίας.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο κ. Μητσοτάκης θα γίνει δεκτός από τον Τούρκο πρόεδρο στο προεδρικό παλάτι στο Μπεστεπέ. Το aHaber κάνει λόγο για «κρίσιμη» συνάντηση, σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως σημειώνει, έχουν καταγραφεί «αντίθετοι άνεμοι» στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Παράλληλα, προβάλλει τη θέση ότι η Άγκυρα προσέρχεται στον διάλογο με μήνυμα συνεργασίας και «αμοιβαίου οφέλους», δίνοντας έμφαση στη διπλωματία.

«Η Αθήνα κλιμακώνει και είναι σε πανικό παραχωρήσεων»

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην πρόσφατη τουρκική NAVTEX στο Αιγαίο, η οποία παρουσιάζεται ως ένα από τα βασικά ζητήματα της ατζέντας της συνάντησης.

Στο ρεπορτάζ καταγράφονται οι αντιδράσεις της ελληνικής πλευράς, καθώς και δηλώσεις της ελληνικής κυβέρνησης και των υπουργείων Εξωτερικών και Άμυνας, με την τουρκική εκδοχή να αποδίδει στις αντιδράσεις αυτές υπερβολικό χαρακτήρα.

Το τουρκικό κανάλι υιοθετεί αιχμηρή ρητορική απέναντι στην Αθήνα και τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, κάνοντας λόγο για «πανικό παραχωρήσεων» πριν ακόμη πραγματοποιηθεί η επίσκεψη. Κατηγορεί ελληνικά ΜΜΕ και πολιτικούς κύκλους ότι «δυναμιτίζουν το κλίμα» και καλλιεργούν την εντύπωση ότι η ελληνική κυβέρνηση προτίθεται να προχωρήσει σε υποχωρήσεις έναντι της Τουρκίας.

Παράλληλα, η κάλυψη του aHaber αποδίδει στον ελληνικό Τύπο προσπάθεια «κατασκευής κλίματος κρίσης», με αναφορές σε «υστερικές αντιδράσεις» σχετικά με την έκδοση NAVTEX στο Αιγαίο.

Υποστηρίζεται επίσης ότι εσωτερικοί παράγοντες στην Ελλάδα επιχειρούν να υπονομεύσουν κάθε προσπάθεια προσέγγισης, παρουσιάζοντας τον διάλογο με την Άγκυρα ως απώλεια κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Το ρεπορτάζ καταλήγει με εκτιμήσεις περί «φοβικών συνδρόμων» στην ελληνική δημόσια συζήτηση, αποτυπώνοντας τη σκληρή γραμμή του τουρκικού μέσου απέναντι στις ελληνικές αντιδράσεις και τη γενικότερη στάση της Αθήνας.