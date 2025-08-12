27 κράτη εκδίδουν κοινή δήλωση για τη βοήθεια στη Γάζα και τις δυσκολίες των ΜΚΟ

Στη δημοσιότητα δόθηκε Κοινή Δήλωση που υπογράφουν 27 κράτη για τη βοήθεια προς τη Γάζα και τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ).

Συγκεκριμένα, η Κοινή Δήλωση αναφέρει τα εξής:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τα ανθρωπιστικά βάσανα στη Γάζα έχουν φτάσει σε αδιανόητα επίπεδα. Λιμός εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας. Απαιτείται επείγουσα δράση τώρα για να σταματήσει και να αντιστραφεί η πείνα. Ο ανθρωπιστικός χώρος πρέπει να προστατευτεί και η βοήθεια δεν πρέπει ποτέ να πολιτικοποιηθεί.

Ωστόσο, λόγω των νέων περιοριστικών απαιτήσεων καταχώρισης, οι βασικές διεθνείς ΜΚΟ ενδέχεται να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τα κατεχόμενα εδάφη άμεσα, γεγονός που θα επιδεινώσει περαιτέρω την ανθρωπιστική κατάσταση. Καλούμε την κυβέρνηση του Ισραήλ να παράσχει άδεια για όλες τις διεθνείς αποστολές βοήθειας των ΜΚΟ και να αποδεσμεύσει τους βασικούς ανθρωπιστικούς φορείς από τη λειτουργία τους. Πρέπει να ληφθούν άμεσα, μόνιμα και συγκεκριμένα μέτρα για να διευκολυνθεί η ασφαλής, μεγάλης κλίμακας πρόσβαση για τον ΟΗΕ, τις διεθνείς ΜΚΟ και τους ανθρωπιστικούς εταίρους. Όλα τα περάσματα και οι διαδρομές πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να επιτραπεί η βοήθεια στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων, προμηθειών διατροφής, στέγης, καυσίμων, καθαρού νερού, φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται θανατηφόρα βία στους χώρους διανομής και οι πολίτες, οι ανθρωπιστές (εργαζόμενοι στον ανθρωπιστικό τομέα) και το ιατρικό προσωπικό πρέπει να προστατεύονται.

Είμαστε ευγνώμονες στις ΗΠΑ, το Κατάρ και την Αίγυπτο για τις προσπάθειές τους να πιέσουν για κατάπαυση του πυρός και να επιδιώξουν την ειρήνη. Χρειαζόμαστε μια κατάπαυση του πυρός που να μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο, να απελευθερωθούν οι όμηροι και να εισέλθει ανεμπόδιστα η βοήθεια στη Γάζα από ξηράς.

Η παρούσα δήλωση έχει υπογραφεί από:

Τους υπουργούς Εξωτερικών της Αυστραλίας, του Βελγίου, του Καναδά, της Κύπρου, της Δανίας, της Εσθονίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Ισλανδίας, της Ιρλανδίας, της Ιαπωνίας, της Λιθουανίας, του Λουξεμβούργου, της Μάλτας, τη Ολλανδίας (Κάτω Χωρών), της Νορβηγίας, της Πορτογαλίας, της Σλοβακίας, της Σλοβενίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας, της Ελβετίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφαλείας και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον επίτροπο της ΕΕ για την Ισότητα, την Ετοιμότητα και τη Διαχείριση Κρίσεων και τον επίτροπο της ΕΕ για τη Μεσόγειο».