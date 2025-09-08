1.500 καλλιτέχνες μποϊκοτάρουν τις ισραηλινές εταιρείες – Στο πλευρό τους και ο Γιώργος Λάνθιμος

Περίπου 1.500 καλλιτέχνες του κινηματογράφου – ηθοποιοί και σκηνοθέτες όπως η Ολίβια Κόουλμαν, ο Χαβιέρ Μπαρδέμ, ο Μαρκ Ράφαλο και ο Γιώργος Λάνθιμος – γνωστοποίησαν ότι διακόπτουν κάθε συνεργασία με ισραηλινές κινηματογραφικές εταιρείες.

Σε ανοιχτή επιστολή που δημοσιεύθηκε στην Guardian, οι υπογράφοντες – μεταξύ αυτών και οι Τίλντα Σουίντον και Άιο Εντεμπίρι – αναφέρουν:

«Αυτήν τη στιγμή της κρίσης, όπου πολλές από τις κυβερνήσεις μας επιτρέπουν τη σφαγή στη Γάζα, οφείλουμε να κάνουμε ό,τι είναι εντός των δυνάμεών μας για να απαντήσουμε σε αυτήν τη συνενοχή».

Η πρωτοβουλία οργανώθηκε από την ομάδα Film Workers for Palestine, εμπνευσμένη από το πολιτιστικό μποϊκοτάζ κατά της Νότιας Αφρικής την εποχή του Απαρτχάιντ και από τους «Ενωμένους Κινηματογραφιστές Κατά του Απαρτχάιντ». Στόχος είναι να σταματήσει κάθε συνεργασία με φεστιβάλ, παραγωγούς, διανομείς και θεσμούς που – όπως υποστηρίζεται – έχουν «δικαιολόγηση της γενοκτονίας και του απαρτχάιντ».

Yorgos Lanthimos, Olivia Colman, Ayo Edebiri and Josh O’Connor are among 1,200 industry names vowing not to work with Israeli film companies that are “implicated in genocide and apartheid against the Palestinian people.” This includes events such as the Jerusalem Film Festiva,… pic.twitter.com/nDd3d7Z0G5— Variety (@Variety) September 8, 2025

Ως παραδείγματα αναφέρονται το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ιερουσαλήμ και το Docaviv, τα οποία, σύμφωνα με την επιστολή, «συνεχίζουν να συνεργάζονται με την ισραηλινή κυβέρνηση».

Οι δημιουργοί υπογραμμίζουν επίσης:

«Η μεγάλη πλειονότητα των ισραηλινών εταιρειών παραγωγής και διανομής ταινιών (…), οι κινηματογράφοι και άλλοι κινηματογραφικοί θεσμοί δεν αναγνώρισαν ποτέ τα διεθνώς αναγνωρισμένα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού στο σύνολό του».

Και προσθέτουν:

«Απαντάμε στην έκκληση των Παλαιστίνιων δημιουργών, που προέτρεψαν τη διεθνή κινηματογραφική βιομηχανία να αποποιηθεί τη σιωπή, τον ρατσισμό και την απανθρωποποίηση».

Η καμπάνια, όπως διευκρινίζεται, στοχεύει «τη θεσμική συνενοχή, όχι την ταυτότητα», ούτε τα άτομα με ισραηλινή υπηκοότητα.

Ανάλογες κινήσεις έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα: στις Κάννες, τον Μάιο, 900 καλλιτέχνες – μεταξύ τους η Σούζαν Σάραντον, ο Χοακίν Φίνιξ, ο Πέδρο Αλμοδόβαρ και η Ζιλιέτ Μπινός – κατήγγειλαν «τη σιωπή» γύρω από «τη γενοκτονία» στη Γάζα.

Στα τέλη Αυγούστου, η συλλογικότητα Venice4Palestine ζήτησε από το Φεστιβάλ Βενετίας να πάρει θέση, συγκεντρώνοντας 2.000 υπογραφές, ανάμεσά τους και των Γκιγιέρμο ντελ Τόρο και Κεν Λόουτς.