“Μπλόκο” στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης – Από πότε θα ισχύει (βίντεο)

Την απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για τους ανήλικους κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου 2027 ανακοίνωσε το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης 8/4 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του.

Όπως έγραψε ο κ. Μητσοτάκης στην ανάρτησή του στα social media, «αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε κάτι δύσκολο αλλά απαραίτητο: να απαγορεύσουμε την πρόσβαση στα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών».

«Τα τελευταία χρόνια μιλάω με αρκετούς γονείς που μου λένε περίπου ότι το παιδί δεν κοιμάται καλά, αγχώνεται εύκολα, είναι συνεχώς στο κινητό. Πολλά παιδιά λένε ότι κουράζονται από τη σύγκριση και τα σχόλια. Η επιστήμη είναι σαφής: Όταν ένα παιδί περνάει ώρες μπροστά από μια οθόνη το μυαλό δεν ξεκουράζεται» επισήμανε ο πρωθυπουργός.

Μεταξύ άλλων, ανέφερε πως η ρύθμιση θα έρθει μέσα στο καλοκαίρι του 2026 και «η Ελλάδα θα ανήκει στις πρώτες χώρες που θα λάβει αυτή την πρωτοβουλία».

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

«Στόχος μας είναι να πιέσουμε και την ΕΕ προς αυτή την κατεύθυνση» σημείωσε ακόμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος απευθυνόμενος στα παιδιά τόνισε: «τώρα είμαι σίγουρος ότι οι πολλοί μικρότεροι θα θυμώσετε μαζί μου, αν ήμουν στην ηλικία σας ίσως το ίδιο θα ένιωθα κι εγώ, αλλά ο ρόλος μας δεν είναι να είμαστε ευχάριστοι».

«Αλλά ακόμα κι αν διαφωνείτε, θέλω απλά να το σκεφτείτε και να το συζητήσετε με τις φίλες και τους φίλους σας. Αν κάτι μας κάνει να αισθανόμαστε αγχωμένοι, χειρότερα ή λιγότερο καλοί από αυτό που πραγματικά είμαστε, τότε αξίζει να μπει ένα φρένο. Ο στόχος μας δεν είναι να σας απομακρύνουμε από την τεχνολογία η οποία μπορεί να είναι πηγή έμπνευσης, γνώσης και δημιουργίας» συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης.

Εξηγώντας γιατί λαμβάνεται το συγκεκριμένο μέτρο είπε ότι «ο εθιστικός σχεδιασμός ορισμένων εφαρμογών το μοντέλο κέρδους που βασίζεται στη δική σας προσοχή, στον πόσο καιρό περνάτε εσείς μπροστά στην οθόνη του κινητού και στερεί τη δική σας αθωότητα και ελευθερία κάπου πρέπει να σταματήσει».

Τέλος, ο πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα στους γονείς, υπογραμμίζονταςι πως «κανένας νόμος δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη δική σας παρουσία. Η πολιτική αυτή είναι απλά ένα εργαλείο για να σας βοηθήσει. Ειλικρινά πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια θα το δούμε όλοι ως κάτι θετικό και αυτονόητο».

Στις 13:00, θα πραγματοποιηθεί κοινή συνέντευξη Τύπου για το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανήλικων στα social media από τους Υπουργούς Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου και Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.