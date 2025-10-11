Αν ο Τσίπρας δημιουργούσε νέο κόμμα, θα το ψηφίζατε;

Η συζήτηση για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική έχει φουντώσει, μετά τη δημόσια παραδοχή του ότι η σχέση του με τον ΣΥΡΙΖΑ «έχει κλείσει» και τη σειρά συνεντεύξεων όπου δηλώνει πως η Ελλάδα χρειάζεται ένα «σοκ εντιμότητας, δικαιοσύνης και αξιοκρατίας».

Η πιθανότητα ενός νέου αυτόνομου πολιτικού εγχειρήματος, με ανανεωμένα πρόσωπα και απευθείας σύνδεση με την κοινωνία, προκαλεί συζητήσεις, ερωτήματα — αλλά και έντονες αντιπαραθέσεις.

Το επιχείρημα υπέρ: «Η κοινωνία χρειάζεται μια επανεκκίνηση με εμπειρία και κύρος»

Οι υποστηρικτές της επιστροφής του πρώην πρωθυπουργού βλέπουν στην κίνησή του μια νέα ευκαιρία για ανασύνταξη της προοδευτικής παράταξης. Κατά την άποψή τους, ο Τσίπρας έχει πλέον το πολιτικό βάθος, την εμπειρία και το κύρος να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ των απογοητευμένων πολιτών και της ανάγκης για μια εναλλακτική, σύγχρονη Αριστερά.

Στο πρόσφατο δημοσίευμα του in.gr, γίνεται λόγος για μια «αντισυμβατική επιστροφή» του Τσίπρα, με στόχο την αυτόνομη κάθοδό του στην κοινωνία και την αναζήτηση νέων προσώπων που θα στελεχώσουν ένα ενδεχόμενο νέο πολιτικό σχήμα. Όπως σημειώνεται, η αποστασιοποίησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ και η δημόσια παραίτησή του από τη Βουλή αναζωπύρωσαν τη συζήτηση για το μέλλον της Κεντροαριστεράς, σε μια εποχή που η αντιπολίτευση δείχνει αποδυναμωμένη.

Παράλληλα, η συνέντευξή του στην Εφημερίδα των Συντακτών έδωσε τον τόνο της νέας πολιτικής του σκέψης:

«Η Ελλάδα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας, δικαιοσύνης και αξιοκρατίας», είπε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η πολιτική αναγέννηση πρέπει να ξεκινήσει “από την ηθική επανεκκίνηση της δημόσιας ζωής”.

Οι υποστηρικτές του θεωρούν ότι η στάση αυτή εκφράζει το αίτημα ενός μεγάλου τμήματος της κοινωνίας που δεν ταυτίζεται πλέον ούτε με την κυβερνητική πολιτική της ΝΔ, ούτε με τη σημερινή μορφή του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση που παρουσίασε το in.gr, ένα πιθανό νέο εγχείρημα Τσίπρα θα ξεκινούσε με εκλογικό έρμα περίπου 16%, ποσοστό που —όπως σημειώνουν αναλυτές— θα μπορούσε να ανατρέψει τα δεδομένα στον χώρο του Κέντρου και της Αριστεράς.

Το επιχείρημα κατά: «Επιστροφή χωρίς ανανέωση δεν σημαίνει αλλαγή»

Από την άλλη πλευρά, οι επικριτές του Τσίπρα υποστηρίζουν ότι η επιστροφή του μπορεί να λειτουργήσει περισσότερο ως “επαναφορά του παλιού”, παρά ως αφετηρία του νέου. Θεωρούν ότι η διαδρομή του, όσο σημαντική κι αν υπήρξε, φέρει μαζί της πολιτικά βαρίδια, αντιφάσεις και μια κόπωση της κοινής γνώμης.

Όπως επισημαίνουν, ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει ακόμη παρουσιάσει σαφή οργανωτικό χάρτη ή προγραμματικό πλαίσιο, ενώ παραμένει ασαφές ποια νέα πρόσωπα θα πλαισιώσουν την προσπάθειά του. Το ΕΡΤ News σχολίασε ότι, χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο, υπάρχει κίνδυνος το εγχείρημα να χαθεί ανάμεσα σε “ζυμώσεις χωρίς πολιτικό αποτέλεσμα” και να οδηγήσει σε μεγαλύτερη αποσύνθεση του ευρύτερου προοδευτικού χώρου.

Κάποιοι μάλιστα υπογραμμίζουν ότι η πιθανή ίδρυση νέου κόμματος θα αποδυναμώσει περαιτέρω την Κεντροαριστερά, οδηγώντας σε εσωστρέφεια και διασπάσεις, τη στιγμή που η κοινωνία φαίνεται να ζητά συλλογικότητα και όχι ηγετικές μονοκρατορίες.

Η ίδια η Νέα Δημοκρατία, σε σχόλιό της, έκανε λόγο για «μια ιστορία που αρχίζει και τελειώνει το 2015», επιχειρώντας να παρουσιάσει τον Τσίπρα ως πολιτικό του παρελθόντος.

Η επόμενη ημέρα για τον Αλέξη Τσίπρα

Το βέβαιο είναι πως ο Αλέξης Τσίπρας δείχνει αποφασισμένος να κινηθεί εκτός των ορίων των κομμάτων, με αναφορά απευθείας στην κοινωνία. Το αν αυτό θα αποτελέσει μια νέα πολιτική αφήγηση ή μια επανάληψη του παλιού σε νέο περιτύλιγμα, μένει να αποδειχθεί τους επόμενους μήνες.

Η πολιτική σκηνή βρίσκεται σε φάση μετάβασης: η φθορά του ΣΥΡΙΖΑ, η κόπωση του ΠΑΣΟΚ και η ισχυρή κυριαρχία της ΝΔ δημιουργούν ένα κενό αντιπολίτευσης που ο Τσίπρας φιλοδοξεί να καλύψει.

Ωστόσο, το στοίχημα δεν είναι απλώς να «επιστρέψει», αλλά να πείσει ότι έχει αλλάξει — και ότι μπορεί να εμπνεύσει ξανά.