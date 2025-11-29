Ζέλικο Ομπράντοβιτς: Αδειάζει τον Σέρβο προπονητή ο αρχηγός, Βάνια Μαρίνκοβιτς – “Ξέρετε με ποια πλευρά είμαστε”

Πρωτόγνωρα πράγματα συμβαίνουν στην Παρτιζάν Βελιγραδίου μετά την απόφαση να κάνει δεκτή την παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς το απόγευμα του Σαββάτου (29/11).

Οι οπαδοί του συλλόγου βράζουν με τη διοίκηση και τον πρόεδρο, αλλά και συγκεκριμένους παίκτες που φάνηκε να έχουν πρόβλημα με τον έμπειρο κόουτς. Ο Βάνια Μαρίνκοβιτς θέλοντας να παίξει τον ρόλο του πυροσβέστη δήλωσε ότι το μόνο που έχει σημασία είναι το έμβλημα και η φανέλα της ομάδας που είναι πάνω από πρόσωπα.

«Ξέρετε σε ποια πλευρά είμαστε. Είμαστε εδώ για αυτό το έμβλημα που αγαπάμε περισσότερο, από οτιδήποτε άλλο. Θα μείνουμε εδώ και θα πολεμήσουμε για την Παρτίζαν. Ό,τι κι αν γίνει, δεν μπορούμε να το επηρεάσουμε. Προσπαθήσαμε, θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε. Το πιο σημαντικό είναι να βγούμε εκεί που χρειάζεται και να δώσουμε το αίμα μας για αυτό το κλαμπ», ήταν τα λόγια του που δεν ικανοποίησαν αρχικά τους οπαδούς που τον διέκοψαν με υβριστικά συνθήματα.

«Αν νομίζετε ότι ξέρουμε κάτι παραπάνω, δεν ξέρουμε, πιστέψτε με. Ίσως ξέρετε περισσότερα από εμάς», είπε αρχικά ξεκαθαρίζοντας ότι βγήκε μπροστά για να μιλήσει ως ηγέτης της ομάδας. «Προσπαθούμε όλοι να τους εξηγήσουμε τι συμβαίνει, όλοι από την ομάδα κάνουμε το καλύτερο δυνατό» είπε όταν ρωτήθηκε για τους ξένους παίκτες της Παρτιζάν.

«Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ, ειδικά σε αυτό το κλαμπ. Και για εμάς είναι κάτι καινούριο. Να ξέρετε ότι δεν είναι εύκολο και για εμάς, ειδικά για μένα. Ήμουν εδώ όταν ήταν μια καταστροφική περίοδος, και τώρα είμαι ξανά εδώ όταν υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή», ήταν τα τελευταία του λόγια καταφέρνοντας να ηρεμήσει για λίγο τα πνεύματα.

Ομπράντοβιτς: Είπε “ή εγώ ή αυτός” για τον πρόεδρο της Παρτιζάν

Η απόφαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς φαίνεται να έχει παρασκήνιο καθώς ο Σέρβος κόουτς ζήτησε την αποπομπή του προέδρου της Παρτιζάν, Οστόγια Μιχαίλοβιτς ως όρο για να παραμείνει στο σύλλογο καθώς όπως δήλωσε, σύμφωνα με μέσα της Σερβίας, ένιωθε ότι δεν είχε την στήριξη του σε σημαντικά ζητήματα.

Από την ώρα που επέστρεψε στο Βελιγράδι ο «Ζοτς» έγινε δεκτός σε αποθέωση από τους φίλους της ομάδας που κατέκλυσαν το αεροδρόμιο «Νίκολα Τέσλα». Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Nova.rs στη Σερβία, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έδωσε προθεσμία μέχρι το Σάββατο (29/11), στις 5 μ.μ. το απόγευμα, για να τον ενημερώσουν για την απόφασή τους.

Από τη στιγμή που στην πολύωρη κουβέντα της Παρασκευής (28/11) με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν σε κάτι, πήρε την κατάσταση στα χέρια του για να δρομολογήσει τις εξελίξεις. «Αύριο (Σάββατο) μέχρι τις 5 μ.μ. σας περιμένω να μου πείτε τι αποφασίσατε, αλλιώς θα πάω στην Αθήνα» είπε ο Σέρβος κάνοντας ξεκάθαρες τις προθέσεις του

Ο Οστόγια Μιχαίλοβιτς προγραμμάτισε νέο Διοικητικό Συμβούλιο για το Σάββατο (29/11) στις 11 το πρωί, όμως τις πρωινές ώρες, ανέβαλε τα πάντα για τη Δευτέρα (1/12).

Η συγκεκριμένη καθυστέρηση φάνηκε να δείχνει της προθέσεις της διοίκησης του σερβικού συλλόγου για τον Ομπράντοβιτς που αποφάσισε να κόψει γέφυρες και να τελειώσει την σχέση του με την ομάδα.

Η ανακοίνωση της Παρτίζαν

«Κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων ημερών, το διοικητικό συμβούλιο της KK Partizan Mozzart Bet πραγματοποίησε μια σειρά από συναντήσεις και διαβουλεύσεις, και στη συνέχεια την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον προπονητή Ζέλικο Ομπράντοβιτς με θέμα την παραμονή του στον σύλλογο, στη θέση του επικεφαλής του επαγγελματικού επιτελείου της πρώτης ομάδας. Στον προπονητή Ομπράντοβιτς δόθηκε πλήρης και κατηγορηματική υποστήριξη για να συνεχίσει το έργο του και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε η ασπρόμαυρη ομάδα να ξεπεράσει την τρέχουσα κρίση του παιχνιδιού και των αποτελεσμάτων.

Μετά τη συνάντηση και στη συνέχεια αρκετές επιπλέον προσπάθειες του προέδρου Όστογια ​​Μιγιαΐλοβιτς και των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής να πείσουν τον Ομπράντοβιτς να αλλάξει την απόφασή του, ο πρώην προπονητής των ασπρόμαυρων επέμεινε στην απόφασή του να μην αποσύρει την παραίτησή του, λόγω του ότι δεν βλέπει τον εαυτό του να εργάζεται με την τωρινή ομάδα, καθώς και του αντίκτυπου που έχει η καθημερινή εργασία σε αυτό το επίπεδο στην υγεία του.

Η συνάντηση μεταξύ του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΚΚ Παρτιζάν διήρκεσε περισσότερες από δύο ώρες, με ανοιχτή συζήτηση για όλα τα προβλήματα και τις πιθανές λύσεις. Παρά μια σειρά εποικοδομητικών προτάσεων που περιελάμβαναν πιθανές περικοπές στην ομάδα, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ενώ ευχαρίστησε όλους για τα λόγια υποστήριξής τους, δεν άλλαξε την απόφασή του και δεν θα εκτελεί πλέον τα καθήκοντα του πρώτου προπονητή της ασπρόμαυρης ομάδας.

Η συμβολή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την Παρτιζάν και το μπάσκετ σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ανυπολόγιστη. Το κενό που απομένει δύσκολα μπορεί να καλυφθεί. Οι πόρτες της Παρτιζάν είναι για πάντα ανοιχτές για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και η Παρτιζάν θα είναι πάντα το σπίτι του.

Λόγω της νέας κατάστασης, έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΚ Παρτιζάν για τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με θέμα τον διορισμό νέου αθλητικού διευθυντή και τη στρατηγική στο έργο του αθλητικού τομέα, μετά την οποία θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου.

Η ώρα και ο τόπος διεξαγωγής του συνεδρίου θα ανακοινωθούν αργότερα στους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης.».