Ζαλγκίρις Κάουνας – Βιλερμπάν 96-59: Ασταμάτητοι οι Λιθουανοί

Η Ζαλγκίρις Κάουνας έκανε «περίπατο» κόντρα στη Βιλερμπάν καθώς επικράτησε με 96-59 των Γάλλων για την 8η αγωνιστική της Euroleague.

Με αυτή τη νίκη οι Λιθουανοί έφτασαν στην δεύτερη θέση έχοντας σερί 6-2, ενώ οι Γάλλοι έπεσαν στο 2-6 όντας στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας της Euroleague.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Φρανσίσκο (15 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ σε 18:47) και Ράιτ (14 πόντοι, 7 ριμπάουντ σε 18:44) ήταν οι ηγέτες για τους Λιθουανούς για μια ακόμη φορά.

Closing EuroLeague double week the right way. A true horror night for ASVEL at Zalgirio Arena. 😈



(Presented by: Go3) pic.twitter.com/0fIsGhYK7S— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) October 30, 2025

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-15, 48-35, 73-44, 96-59