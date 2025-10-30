Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ;
Ζαλγκίρις Κάουνας – Βιλερμπάν 96-59: Ασταμάτητοι οι Λιθουανοί

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

Η Ζαλγκίρις Κάουνας έκανε «περίπατο» κόντρα στη Βιλερμπάν καθώς επικράτησε με 96-59 των Γάλλων για την 8η αγωνιστική της Euroleague.

Με αυτή τη νίκη οι Λιθουανοί έφτασαν στην δεύτερη θέση έχοντας σερί 6-2, ενώ οι Γάλλοι έπεσαν στο 2-6 όντας στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας της Euroleague.

Οι Φρανσίσκο (15 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ σε 18:47) και Ράιτ (14 πόντοι, 7 ριμπάουντ σε 18:44) ήταν οι ηγέτες για τους Λιθουανούς για μια ακόμη φορά.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-15, 48-35, 73-44, 96-59

