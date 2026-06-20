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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Υπέγραψε στον Παναθηναϊκό o Ομπράντοβιτς σύμφωνα με σερβικό δημοσίευμα

Οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του

Υπέγραψε στον Παναθηναϊκό o Ομπράντοβιτς σύμφωνα με σερβικό δημοσίευμα
EUROKINISSI
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Στον πάγκο του Παναθηναϊκού θα κάτσει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τη νέα σεζόν, σύμφωνα με σερβικό δημοσίευμα, το οποίο ανέφερε και λεπτομέρειες γύρω από το συμβόλαιό του.

Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα της σέρβικης ιστοσελίδας «TeleSport» κάνει λόγο για ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Σέρβο τεχνικό να επιστρέφει στον Παναθηναϊκό.

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Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, το συμβόλαιό του είναι τριετές ύψους 10,5 εκατομμυρίων ευρώ.

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