Υπέγραψε στον Παναθηναϊκό o Ομπράντοβιτς σύμφωνα με σερβικό δημοσίευμα

Στον πάγκο του Παναθηναϊκού θα κάτσει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τη νέα σεζόν, σύμφωνα με σερβικό δημοσίευμα, το οποίο ανέφερε και λεπτομέρειες γύρω από το συμβόλαιό του.

Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα της σέρβικης ιστοσελίδας «TeleSport» κάνει λόγο για ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Σέρβο τεχνικό να επιστρέφει στον Παναθηναϊκό.

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🚨 BREAKING: IT’S DONE, ZELJKO OBRADOVIC IS RETURNING TO PANATHINAIKOS! 🔥



According to our exclusive sources, the legendary head coach HAS SIGNED a THREE-YEAR deal worth €10.5 million with the club where he previously achieved tremendous success! 🍀



More details soon 👀🔜 pic.twitter.com/VUp5G3XmWb— TeleSport.rs (@TelesportRS) June 20, 2026

Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, το συμβόλαιό του είναι τριετές ύψους 10,5 εκατομμυρίων ευρώ.