Τουρκία – Παραγουάη 0-1: Το γκολ του Γκαλάρζα στο 2′ έστειλε τους Τούρκους πρόωρα στο σπίτι τους
Με 10 παίκτες οι Νοτιοαμερικάνοι από τις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου
Σπουδαία νίκη με 1-0 πήρε η ομάδα της Παραγουάης εναντίον της Τουρκίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, στέλνοντάς την πρόωρα “σπίτι” της.
Η ομάδα της Νότιας Αμερικής με χρυσό σκόρερ τον Γκαλάρζα από το 2ο λεπτό και παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε με παίκτη λιγότερο από τις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, επικράτησε 1-0 της Τουρκίας για τη δεύτερη αγωνιστική του 4ου ομίλου και πλέον θα κυνηγήσει τις πιθανότητες της την τελευταία αγωνιστική απέναντι στην Αυστραλία.
Από την άλλη πλευρά, η ομάδα του Βινσέντσο Μοντέλα έμεινε εκτός συνέχειας στη διοργάνωση.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις