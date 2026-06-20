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Τουρκία – Παραγουάη 0-1: Το γκολ του Γκαλάρζα στο 2′ έστειλε τους Τούρκους πρόωρα στο σπίτι τους

Με 10 παίκτες οι Νοτιοαμερικάνοι από τις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου

Τουρκία – Παραγουάη 0-1: Το γκολ του Γκαλάρζα στο 2′ έστειλε τους Τούρκους πρόωρα στο σπίτι τους
EPA
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Σπουδαία νίκη με 1-0 πήρε η ομάδα της Παραγουάης εναντίον της Τουρκίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, στέλνοντάς την πρόωρα “σπίτι” της.

Η ομάδα της Νότιας Αμερικής με χρυσό σκόρερ τον Γκαλάρζα από το 2ο λεπτό και παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε με παίκτη λιγότερο από τις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, επικράτησε 1-0 της Τουρκίας για τη δεύτερη αγωνιστική του 4ου ομίλου και πλέον θα κυνηγήσει τις πιθανότητες της την τελευταία αγωνιστική απέναντι στην Αυστραλία.

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Από την άλλη πλευρά, η ομάδα του Βινσέντσο Μοντέλα έμεινε εκτός συνέχειας στη διοργάνωση.

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