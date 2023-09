Απίστευτο κι όμως αληθινό! Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ μετά από 11 χρόνια αποφάσισε να κάνει μια αλλαγή στην καριέρα του, κι έτσι αποφάσισε να αφήσει του Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς και να πάει στους Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σύμφωνα με τον Adrian Wojnarowski, στο deal ενεπλάκησαν και οι Σανς, οι οποίοι απέκτησαν τους Γιουσούφ Νούρκιτς, Γκρέισον Άλεν, Νασίρ Λιτλ και Κίον Τζόνσον.

Lillard goes Milwaukee as part of a 3-team deal with Jrue Holiday, Deandre Ayton, Toumani Camara, a 2029 unprotected MIL 1st, and unprotected MIL swap rights in 2028 and 2030 to Blazers. Phoenix lands Jusuf Nurkic, Grayson Allen, Nassir Little and Keon Johnson. https://t.co/Ge0H91AiIA