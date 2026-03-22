Βόλος – ΠΑΟΚ 2-1: Σόκαρε τον Δικέφαλο και έκανε βήμα οκτάδας

Παρότι προηγήθηκε νωρίς, ο ΠΑΟΚ δέχτηκε ήττα-έκπληξη με 2-1 στον Βόλο μετά από “χρυσό” γκολ του Χαν Ουρτάδο στο 90+5 και έπεσε από την κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Δικέφαλος βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα των γηπεδούχων στην πρώτη του τελική στο 14′. Ο Τάισον έκανε διαγώνια κίνηση, τροφοδότησε τον Σουηδό φορ μέσα στην περιοχή του Βόλου με μία υπέροχη προσποίηση, την έφερε μπροστά του και με το δεξί “εκτέλεσε” τον Σιαμπάνη στην αριστερή του γωνία.

Ο Βόλος ισοφάρισε στο δεύτερο μέρος όταν στο 64′, ο Γκονζάλες έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά, ο Ουρτάδο δεν έπιασε το ψαλιδάκι καθώς παρεμβλήθηκε και απομάκρυνε με κεφαλιά ο Κεντζιόρα, η μπάλα έφτασε στον ξεχασμένο Αμπάντα, αυτός έκανε κάτι μεταξύ από πάσα και σουτ, με τον Μαρτίνες να πετάγεται στο δεύτερο δοκάρι και να κάνει το 1-1.

