Βιλνέβ – Αθηναϊκός 78-70: Προκρίθηκε στον τελικό του Eurocup και κάνει όνειρα για τον τίτλο

Ο Αθηναϊκός υπερασπίστηκε επί γαλλικού εδάφους το +13 από τη νίκη του στον πρώτο αγώνα στον Βύρωνα και παρά την ήττα του με -8 (78-70) από τη Βιλνέβ Ντ’Ασκ, στη δεύτερη μεταξύ τους αναμέτρηση στην ημιτελική φάση, πήρε την πρόκριση στους τελικούς του EuroCup Γυναικών, επιστρέφοντας σε ευρωπαϊκή καταληκτική «μάχη» μετά από 16 χρόνια και τον ιστορικό άθλο της σεζόν 2009-10.

Η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει στους αγώνες για τον τίτλο την ισχυρή Μερσίν, με τον αγώνα αγώνα να διεξάγεται στις 2/4 στην Αθήνα και στις 9/4 στην Τουρκία.

Η αναμέτρηση στη Γαλλία ξεκίνησε νευρικά για τον Αθηναϊκό, που υπέπεσε σε πέντε λάθη στην πρώτη περίοδο, επιτρέποντας στις γηπεδούχες να ελέγχουν το παιχνίδι. Στο ημίχρονο το σκορ ήταν ισόπαλο, 32-32, ενώ η τρίτη περίοδος κύλησε με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο προβάδισμα. Η Βιλνέβ προηγήθηκε με +4, όμως η ελληνική ομάδα διατήρησε την ψυχραιμία της στην τελική ευθεία.

Στην τέταρτη περίοδο η ένταση κορυφώθηκε. Παρά το σερί 9-0 των γηπεδούχων που μείωσε τη διαφορά, η Πρινς ευστόχησε σε κρίσιμο τρίποντο, σταθεροποιώντας την κατάσταση και εξασφαλίζοντας την πρόκριση για τον Αθηναϊκό.

Η Στέλλα Καλτσίδου που είχε κατακτήσει το EuroCup το 2024 ως προπονήτρια των Λόντον Λάιονς, είναι πλέον κοντά σε έναν ακόμα ευρωπαϊκό τίτλο από τον πάγκο.

Πρώτη σκόρερ του Αθηναϊκού η Αλέξις Πρινς με 24 πόντους (6/9 διπ., 6/8 βολές, 9 ριμπ.), με την Άνα Τάντιτς να προσθέτει άλλους 11 (8 ριμπ.).

Από την Λιλ ξεχώρισε η Αμερίστ Άλστον με 18 πόντους, ενώ οι Εμμανουέλε Ταχάν και Αλέξις Πέτερσον πρόσθεσαν από 15.

Τα δεκάλεπτα: 18-17, 32-32, 54-50, 78-70