Μερσίν – Αθηναϊκός: Στην Τουρκία για την ανατροπή και το τρόπαιο η ομάδα του Βύρωνα

Ο Αθηναϊκός αντιμετωπίζει την Μερσίν (20:00. Novasports Start) στην Τουρκία, με σκοπό να καλύψουν την διαφορά του πρώτου αγώνα και να σηκώσουν το 2ο Eurocup γυναικών στην ιστορία τους.

Η παίκτριες της Στέλλας Καλτσίδου γνώρισαν την ήττα στον πρώτο τελικό στο ΔΑΚ Γλυφάδας «Μάκης Λιούγκας» στις 02/04 με 80-85 και καλούνται να ανατρέψουν την κατάσταση στον 2ο τελικό με σκοπό το πολυπόθητο τρόπαιο.

Τελευταία φορά που έφτασαν σε τελικό ευρωπαϊκών διαστάσεων ήταν το 2010, την σεζόν που κατέκτησαν το πρώτο τους ευρωπαΪκό τίτλο με προπονητή τον Τζώρτζη Δικαιουλάκο. Έπειτα από 16 χρόνια έχουν μεγάλη ευκαιρία να κατακτήσουν τον2ο τίτλο στην ιστορία τους.

Η Μερσίν από την άλλη είναι μια νεοφώτιστη ομάδα η οποία ιδρύθηκε το 2015 και παίζει στον πρώτο της τελικό Eurocup. Άπειρη σε σχέση με τον Αθηναϊκό σε τελικούς, όμως έχει κερδίσει αντάξια την παρουσία της εκεί.

Απέκλεισε την Ραπίντ Βουκουρεστίου στα πλεί οφς (78-82 / 87-95), στους «16» απέκλεισε την Κιμπίρκστις (67-87 / 65-84), ενώ στα προημιτελικά απέκλεισε τον Παναθηναϊκό (87-91 / 71-57). Για να βρεθει στον τελικό πέρασε από την Μονπελιέ (68-70 / 86-60).

Ο Αθηναϊκός τερμάτισε πρώτος στον 10 όμιλο της κανονικής περιόδου με 5-1 και στα πλέι οφς απέκλεισαν την Χαϊρις Μούρθια με διαφορά 27 πόντων (75-80 και 51-73). Στην φάση των «16» απέκλεισε την ουγγρική Σοπρόν (81-72 και 71-61), στα προημιτελικά την ισπανική Αβενίδα (65-71 και 79-68), ενώ στα ημιτελικά απέκλεισε την περσινή νικήτρια του Eurocup, Βιλνέβ Ντ’ Ασκ (69-56 και 78-70).