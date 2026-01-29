Βαθμολογία UEFA: Παραμένει 11η και κοιτάζει ψηλά η Ελλάδα

Παραμένει στο κυνήγι της 10ης θέσης στην βαθμολογία της UEFA η Ελλάδα μετά τα αποτελέσματα των Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στο Europa League.

Παρά τα αμέτρητα αγωνιστικά προβλήματά του και τις απουσίες του, ο Παναθηναϊκός έκανε μία σπουδαία εμφάνιση απέναντι στη Ρόμα στην 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League, ωστόσο έμεινε στο 1-1, ολοκληρώνοντας την πορεία του στη φάση του ενιαίου ομίλου στην 20ή θέση.

Από εκεί και πέρα, επειτα από ένα συναρπαστικό παιχνίδι στο «Γκρουπάμα Στάντιουμ» που έγινε υπό ιδιαίτερες συνθήκες λόγω του πρόσφατου θανάτου επτά φίλων του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, οι «ασπρόμαυροι» γνώρισαν την ήττα με 4-2 από τη Λιόν, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής – τελευταίας – της League Phase του UEFA Europa League.

Πλέον, μετά από αυτά τα αποτελέσματα η Ελλάδα παραμένει στην 11η θέση της κατάταξης χωρών της UEFA με 46.312 βαθμούς και συνεχίζει με τέσσερις ομάδες, ενώ δέκατη είναι η Τσεχία (47.225), που συνεχίζει με τρεις ομάδες.

Πως έχουν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια

10η θέση

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

11-12η θέση

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

13η-14η θέση

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

15η θέση

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

16η-22η Θέση

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: –