Βαθμολογία Super League: Στην κορυφή Ολυμπιακός και ΑΕΚ, πρώτο τριποντο για τον Παναθηναϊκό, 4η σερί γκέλα για τον ΠΑΟΚ
Με το Ατρόμητος - ΑΕΛ ολοκληρώνεται αύριο η 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος
Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να φύγει με το διπλό από το Αγρίνιο και πανηγύρισε την πρώτη νίκη στην Super League επικρατώντας του Παναιτωλικού με 2-1.
Ο Γερέμεγεφ λύτρωσε του “πράσινους” που πέτυχαν την 2η νίκη τους με τον Κόντη στον πάγκο. Στα τρία παιχνίδια που προηγήθηκαν της αναμέτρησης στο Αγρίνιο, η ΑΕΚ νίκησε με 1-0 τον Βόλο στην OPAP Arena, η Κηφισιά πήρε το διπλό στο Παγκρήτιο με το 3-1 επί του ΟΦΗ και ο ΠΑΟΚ αποδείχθηκε ιδανικός αυτόχειρας στην Τρίπολη καθώς προηγήθηκε με 1-3 στο πρώτο ημίχρον πριν ισοφαριστεί σε 3-3 στο 75ο λεπτό.
Αυτή ήταν η δεύτερη σερί γκέλα των “ασπρόμαυρων” μετά το 0-0 με τον Παναιτωλικό στην Τούμπα. Την πρώτη της εκτός έδρας στην εφετινή Super League πανηγύρισε η Κηφισιά που πέρασε θριαμβευτικά από το Παγκρήτιο με 3-1 επί του ΟΦΗ. Ο Ανδρέας Τεττέη, με το γκολ στο 1-2 και την ασίστ στο 1-3, ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου. Ο Ανδρούτσος είχε ισοφαρίσει προσωρινά στο 65΄ για τους Κρητικούς.
Τα αποτελέσματα της 5η αγωνιστική της Super League
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου
Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 3-2
Άρης – Πανσερραϊκός 1-1
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου
ΑΕΚ – Βόλος 1-0
ΟΦΗ – Κηφισιά 1-3
Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ 3-3
Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός 1-2
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου
Ατρόμητος – ΑΕΛ
Η βαθμολογία της Super League
1. Ολυμπιακός 13 βαθμοί (13-3 γκολ)
2. ΑΕΚ 13 βαθμοί (6-1)
3. ΠΑΟΚ 11 βαθμοί (7-4)
4. Άρης 10 βαθμοί (6-4)
5. Λεβαδειακός 7 βαθμοί (10-7)
6. Κηφισιά 7 βαθμοί (9-8)
7. Βόλος 6 βαθμοί (4-7)
8. Παναθηναϊκός 5 βαθμοί (6-6)
9. Ατρόμητος 4 βαθμοί (4-4)
10. Παναιτωλικός 4 βαθμοί (4-6)
11. ΑΕΛ 3 βαθμοί (4-5)
12. ΟΦΗ 3 βαθμοί (3-9)
13. Αστέρας Τρίπολης 2 βαθμοί (6-10)
14. Πανσερραϊκός 2 βαθμοί (2-10)
*Παναθηναϊκός, ΟΦΗ, Ατρόμητος και ΑΕΛ έχουν έναν αγώνα λιγότερο
Η επόμενη (6η) αγωνιστική
Σάββατο 4 Οκτωβρίου
18:00 Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης
18:30 ΟΦΗ – Άρης
20:30 ΑΕΛ – Βόλος
Κυριακή 5 Οκτωβρίου
18:00 Κηφισιά – ΑΕΚ
18:00 Λεβαδειακός – Παναιτωλικός
20:30 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
21:30 Παναθηναϊκός – Ατρόμητος
