Βαθμολογία Super League: Στην κορυφή Ολυμπιακός και ΑΕΚ, πρώτο τριποντο για τον Παναθηναϊκό, 4η σερί γκέλα για τον ΠΑΟΚ

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να φύγει με το διπλό από το Αγρίνιο και πανηγύρισε την πρώτη νίκη στην Super League επικρατώντας του Παναιτωλικού με 2-1.

Ο Γερέμεγεφ λύτρωσε του “πράσινους” που πέτυχαν την 2η νίκη τους με τον Κόντη στον πάγκο. Στα τρία παιχνίδια που προηγήθηκαν της αναμέτρησης στο Αγρίνιο, η ΑΕΚ νίκησε με 1-0 τον Βόλο στην OPAP Arena, η Κηφισιά πήρε το διπλό στο Παγκρήτιο με το 3-1 επί του ΟΦΗ και ο ΠΑΟΚ αποδείχθηκε ιδανικός αυτόχειρας στην Τρίπολη καθώς προηγήθηκε με 1-3 στο πρώτο ημίχρον πριν ισοφαριστεί σε 3-3 στο 75ο λεπτό.

Αυτή ήταν η δεύτερη σερί γκέλα των “ασπρόμαυρων” μετά το 0-0 με τον Παναιτωλικό στην Τούμπα. Την πρώτη της εκτός έδρας στην εφετινή Super League πανηγύρισε η Κηφισιά που πέρασε θριαμβευτικά από το Παγκρήτιο με 3-1 επί του ΟΦΗ. Ο Ανδρέας Τεττέη, με το γκολ στο 1-2 και την ασίστ στο 1-3, ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου. Ο Ανδρούτσος είχε ισοφαρίσει προσωρινά στο 65΄ για τους Κρητικούς.

Τα αποτελέσματα της 5η αγωνιστική της Super League

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 3-2

Άρης – Πανσερραϊκός 1-1

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

ΑΕΚ – Βόλος 1-0

ΟΦΗ – Κηφισιά 1-3

Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ 3-3

Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός 1-2

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

Ατρόμητος – ΑΕΛ

Η βαθμολογία της Super League

1. Ολυμπιακός 13 βαθμοί (13-3 γκολ)

2. ΑΕΚ 13 βαθμοί (6-1)

3. ΠΑΟΚ 11 βαθμοί (7-4)

4. Άρης 10 βαθμοί (6-4)

5. Λεβαδειακός 7 βαθμοί (10-7)

6. Κηφισιά 7 βαθμοί (9-8)

7. Βόλος 6 βαθμοί (4-7)

8. Παναθηναϊκός 5 βαθμοί (6-6)

9. Ατρόμητος 4 βαθμοί (4-4)

10. Παναιτωλικός 4 βαθμοί (4-6)

11. ΑΕΛ 3 βαθμοί (4-5)

12. ΟΦΗ 3 βαθμοί (3-9)

13. Αστέρας Τρίπολης 2 βαθμοί (6-10)

14. Πανσερραϊκός 2 βαθμοί (2-10)

*Παναθηναϊκός, ΟΦΗ, Ατρόμητος και ΑΕΛ έχουν έναν αγώνα λιγότερο

Η επόμενη (6η) αγωνιστική

Σάββατο 4 Οκτωβρίου

18:00 Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης

18:30 ΟΦΗ – Άρης

20:30 ΑΕΛ – Βόλος

Κυριακή 5 Οκτωβρίου

18:00 Κηφισιά – ΑΕΚ

18:00 Λεβαδειακός – Παναιτωλικός

20:30 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

21:30 Παναθηναϊκός – Ατρόμητος