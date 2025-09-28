ΑΕΚ – Βόλος 1-0: Επανήλθε στις νίκες με κεφαλιά-οβίδα του Πιερό

Ο Φραντζί Πιερό έλυσε τον γόρδιο δεσμό για την ΑΕΚ και η Ένωση κατάφερε να κάμψει στην αντίσταση του Βόλου (1-0) στο Opap Arena το απόγευμα της Κυριακής (28/9).

Έτσι, οι κιτρινόμαυροι ανέβηκαν στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της Super League, μαζί με τον Ολυμπιακό, με τον ΠΑΟΚ να μην έχει δώσει τον αγώνα του για την 5η αγωνιστική.

Η ΑΕΚ πήρε την 4η της νίκη στη φετινή Super League μετά από 5 αγωνιστικές (13 βαθμοί) και την πρώτη της απώλεια βαθμών στην AEL FC Arena και πλέον ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της στη League Phase του Conference League, την Πέμπτη (02/10, 22:00) στη έδρα της Τσέλιε.

Η πρώτη καλή στιγμή του ματς ήρθε στο 10′, με τον Μάνταλο, που συμπλήρωσε 400 συμμετοχές με την ομάδα της ΑΕΚ να εκτελεί ένα κόρνερ και τον Πιερό να στέλνει την μπάλα άουτ, με κεφαλιά. Οι παίκτες της ΑΕΚ έδειξαν μεγάλο πρόβλημα στο να διασπάσουν την αμυντική λειτουργία του Βόλου, με κακές επιλογές μεσοεπιθετικά.

Όμως με την έναρξη της επανάληψης, οι γηπεδούχοι έδειξαν τις επιθετικές τους προθέσεις και στο 53′ έφτασαν στο 1-0. Σε αντεπίθεση της ομάδας, ο Μάνταλος άνοιξε δεξιά στον Ελίασον, εκείνος έκανε τη σέντρα και ο Πιερό με κεφαλιά-ψαράκι έκανε 1-0.

Στο φινάλε του αγώνα, η ΑΕΚ είδε τον Πιερό να έχει δοκάρι (89′) με ισχυρό σουτ από τη μεγάλη περιοχή και τον Ζοάο Μάριο να έχει ένα καλό πλασέ από το ύψος της μεγάλης περιοχής (90+2′) που μπλόκαρε ο Σιαμπάνης.