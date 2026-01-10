Βαθμολογία Super League: Στην κορυφή επέστρεψε ο Ολυμπιακός, στη 2η θέση ανέβηκε ο ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ είχαν εύκολο απόγευμα απέναντι σε Ατρόμητο και Παναιτωλικό περνώντας προσωρινά στις δύο πρώτες θέσεις της βαθμολογίας της Super League.

Ο Ολυμπιακός πέρασε με νίκη 2-0 από την έδρα του Ατρομήτου και ανέβηκε ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πλέον, πίσω από τον Ολυμπιακό, αφού επικράτησε άνετα με 3-0 κόντρα στον Παναιτωλικό στην 16η αγωνιστική της Super League.

Η 16η αγωνιστική ξεκίνησε με το παιχνίδι Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet, το οποίο ολοκληρώθηκε ισόπαλο με 1-1 σκορ. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται αύριο (11/1) με την αναμέτρηση μεταξύ ΑΕΚ και Άρη στη Θεσσαλονίκη.

Η Ένωση θα ψάξει τη νίκη για να επιστρέψει στην κορυφή της βαθμολογίας του ελληνικού πρωταθλήματος.

Τα αποτελέσματα της Super League (16η αγωνιστική)

Σάββατο 10 Ιανουαρίου

Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet 1-1

Ατρόμητος – Ολυμπιακός 0-2

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 0-3

Κυριακή 11 Ιανουαρίου

Λεβαδειακός – Βόλος (4μμ)

ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης (5.30μμ)

Αρης – ΑΕΚ (7.30μμ)

Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός (9μμ)

Η βαθμολογία (16η αγωνιστική)

1. Ολυμπιακός 39

2. ΠΑΟΚ 38

3. ΑΕΚ 37

4. Λεβαδειακός 28

————————————-

5. Βόλος 25

6.Παναθηναϊκός 22

7. Άρης 20

8. Κηφισιά 19

—————————————-

9. Παναιτωλικός 15

10. Αστέρας AKTOR 13

11. Ατρόμητος 13

12.ΟΦΗ 12

13. ΑΕΛ Novibet 10

14. Πανσερραϊκός 5

*ΑΕΛ , Κηφισιά, Ολυμπιακός, Ατρόμητος, ΠΑΟΚ και Παναιτωλικός έχουν ματς περισσότερο.

**Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν δύο ματς λιγότερα.