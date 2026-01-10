Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”;
Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βαθμολογία Super League: Στην κορυφή επέστρεψε ο Ολυμπιακός, στη 2η θέση ανέβηκε ο ΠΑΟΚ

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει αύριο τον Άρη στο ντέρμπι της 16ης αγωνιστικής

Βαθμολογία Super League: Στην κορυφή επέστρεψε ο Ολυμπιακός, στη 2η θέση ανέβηκε ο ΠΑΟΚ
(ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ είχαν εύκολο απόγευμα απέναντι σε Ατρόμητο και Παναιτωλικό περνώντας προσωρινά στις δύο πρώτες θέσεις της βαθμολογίας της Super League.

Ο Ολυμπιακός πέρασε με νίκη 2-0 από την έδρα του Ατρομήτου και ανέβηκε ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πλέον, πίσω από τον Ολυμπιακό, αφού επικράτησε άνετα με 3-0 κόντρα στον Παναιτωλικό στην 16η αγωνιστική της Super League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 16η αγωνιστική ξεκίνησε με το παιχνίδι Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet, το οποίο ολοκληρώθηκε ισόπαλο με 1-1 σκορ. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται αύριο (11/1) με την αναμέτρηση μεταξύ ΑΕΚ και Άρη στη Θεσσαλονίκη.

Η Ένωση θα ψάξει τη νίκη για να επιστρέψει στην κορυφή της βαθμολογίας του ελληνικού πρωταθλήματος. 

Τα αποτελέσματα της Super League (16η αγωνιστική)

Σάββατο 10 Ιανουαρίου
Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet 1-1
Ατρόμητος – Ολυμπιακός 0-2
Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 0-3

Κυριακή 11 Ιανουαρίου
Λεβαδειακός – Βόλος (4μμ)
ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης (5.30μμ)
Αρης – ΑΕΚ (7.30μμ)
Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός (9μμ)

Η βαθμολογία (16η αγωνιστική)

1. Ολυμπιακός 39
2. ΠΑΟΚ 38
3. ΑΕΚ 37
4. Λεβαδειακός 28
————————————-
5. Βόλος 25
6.Παναθηναϊκός 22
7. Άρης 20
8. Κηφισιά 19
—————————————-
9. Παναιτωλικός 15
10. Αστέρας AKTOR 13
11. Ατρόμητος 13
12.ΟΦΗ 12
13. ΑΕΛ Novibet 10
14. Πανσερραϊκός 5
*ΑΕΛ , Κηφισιά, Ολυμπιακός, Ατρόμητος, ΠΑΟΚ και Παναιτωλικός έχουν ματς περισσότερο.
**Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν δύο ματς λιγότερα.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ