Βαθμολογία Super League: Στην κορυφή επέστρεψε ο Ολυμπιακός, στη 2η θέση ανέβηκε ο ΠΑΟΚ
Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει αύριο τον Άρη στο ντέρμπι της 16ης αγωνιστικής
Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ είχαν εύκολο απόγευμα απέναντι σε Ατρόμητο και Παναιτωλικό περνώντας προσωρινά στις δύο πρώτες θέσεις της βαθμολογίας της Super League.
Ο Ολυμπιακός πέρασε με νίκη 2-0 από την έδρα του Ατρομήτου και ανέβηκε ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πλέον, πίσω από τον Ολυμπιακό, αφού επικράτησε άνετα με 3-0 κόντρα στον Παναιτωλικό στην 16η αγωνιστική της Super League.
Η 16η αγωνιστική ξεκίνησε με το παιχνίδι Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet, το οποίο ολοκληρώθηκε ισόπαλο με 1-1 σκορ. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται αύριο (11/1) με την αναμέτρηση μεταξύ ΑΕΚ και Άρη στη Θεσσαλονίκη.
Η Ένωση θα ψάξει τη νίκη για να επιστρέψει στην κορυφή της βαθμολογίας του ελληνικού πρωταθλήματος.
Τα αποτελέσματα της Super League (16η αγωνιστική)
Σάββατο 10 Ιανουαρίου
Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet 1-1
Ατρόμητος – Ολυμπιακός 0-2
Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 0-3
Κυριακή 11 Ιανουαρίου
Λεβαδειακός – Βόλος (4μμ)
ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης (5.30μμ)
Αρης – ΑΕΚ (7.30μμ)
Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός (9μμ)
Η βαθμολογία (16η αγωνιστική)
1. Ολυμπιακός 39
2. ΠΑΟΚ 38
3. ΑΕΚ 37
4. Λεβαδειακός 28
————————————-
5. Βόλος 25
6.Παναθηναϊκός 22
7. Άρης 20
8. Κηφισιά 19
—————————————-
9. Παναιτωλικός 15
10. Αστέρας AKTOR 13
11. Ατρόμητος 13
12.ΟΦΗ 12
13. ΑΕΛ Novibet 10
14. Πανσερραϊκός 5
*ΑΕΛ , Κηφισιά, Ολυμπιακός, Ατρόμητος, ΠΑΟΚ και Παναιτωλικός έχουν ματς περισσότερο.
**Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν δύο ματς λιγότερα.
