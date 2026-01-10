Κηφισιά – ΑΕΛ 1-1: Ο Ποκορνί έσωσε τον βαθμό της ισοπαλίας για την ομάδα του Λέτο σε ένα παιχνίδι που τα είχε όλα

Έπειτα από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που τα είχε όλα, εκτός από νικητή, Κηφισιά και ΑΕΛ αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1 στο Δημοτικό Γήπεδο Νεάπολης Νίκαιας, σε αναμέτρηση με την οποία άνοιξε η αυλαία της 16ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Τα σπουδαία διαδραματίστηκαν στο δεύτερο μέρος, με την ΑΕΛ να προηγείται με τον Άνχελο Σαγκάλ (55’) αλλά να μένει με παίκτη λιγότερο δέκα λεπτά μετά λόγω αποβολής του Ιβάν Μασόν. Ο σύλλογος των βορείων προαστείων πίεσε, είχε τρία δοκάρια, και τελικά ισοφάρισε με τον Γιάκουμπ Πόκορνι στο 89ο λεπτό.



Οι «βυσσινί» απείλησαν πρώτοι, όταν έφυγαν στο 5’ σε αντεπίθεση, ο Σαγκάλ πλάσαρε με το αριστερό και δύσκολα ο Μόισες Ραμίρεζ απομάκρυνε με χέρια και πόδια. Οι δυο ποδοσφαιριστές πρωταγωνίστησαν και στο 17’, μόνο που αυτή τη φορά ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς είχε πιο εύκολο έργο. Πάντως, οι Θεσσαλοί έφταναν πιο εύκολα στην αντίπαλη περιοχή. Τουλάχιστον ως το 20λεπτο, καθώς μετά το σκηνικό άλλαξε άρδην.

Η πρώτη απάντηση των τυπικά γηπεδούχων, ήρθε στο 23’: ο Εστέμπαν Μαϊντάνα έκανε όμορφη ενέργεια και σέντρα από τα αριστερά, ο Αποστόλης Χρτστόπουλος έπεσε κάνοντας την προβολή αλλά δεν μπόρεσε να δώσει στην μπάλα πορεία προς τα δίχτυα.

Ο Ζέρσον Σόουζα, τέσσερα λεπτά μετά, βρήκε εστία αλλά και τον Αλέξανδρο Αναγνωστόπουλο σε ετοιμότητα. Στην εξέλιξη της φάσης, η προσπάθεια του Χόρχε Πόμπο κόπηκε σε κόρνερ πριν καταλήξει στα δίχτυα.

Η καλύτερη στιγμή για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, ήρθε με τη συμπλήρωση 39 λεπτών: ο Ούγκο Σόουζα έπιασε ένα πολύ δυνατό σουτ από τα 25 μέτρα, η μπάλα σταμάτησε στη ρίζα της δεξιάς δοκού και κύλησε παράλληλα προς την αριστερή, χωρίς να καταλήξει στα δίχτυα.

Στο 43’, μετά από ενέργεια του Ζέρσον Σόουζα, ο Λαζάρ Αμανί έκανε το πλασέ στην κίνηση αλλά η μπάλα πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι ενώ η συμβολή των δοκών γλίτωσε την ΑΕΛ και στις καθυστερήσεις, στην προσπάθεια και σουτ του Πόμπο – από δύσκολη γωνία είναι η αλήθεια.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε όπως το πρώτο, με φάση για την ΑΕΛ: ο Σαγκάλ έκανε τη σέντρα, ο Παναγιώτης Δεληγιαννίδης πλάσαρε στην κίνηση, αλλά ο Ραμίρεζ στη γωνιά του έβγαλε σε κόρνερ. Οι «βυσσινί» εν τέλει δικαιώθηκαν στο 55’: ο Λιούμπομιρ Τούπτα έφυγε από τα δεξιά, την κατάλληλη στιγμή γύρισε στον Σαγκάλ που με δυνατό σουτ δεν άφησε περιθώρια στον Ραμίρεζ κάνοντας το 0-1.

Τρία λεπτά αργότερα, η ομάδα του Σάββα Παντελίδη έφτασε κοντά σε δεύτερο γκολ. Γρήγορα εκτελεσμένο φάουλ, παράλληλο γύρισμα του Τούπτα, με τον Έρικ Φεριγκρά να κάνει την προβολή αλλά να αστοχεί. Στο 64’ ο Αναγνωστόπουλος σταμάτησε διαδοχικά τα σουτ των Ζέρεμι Αντόνισε, Μαϊντάνα, για να ακολουθήσει η αποβολή του Μασόν – στο ντεμπούτο του με τη φανέλα της ΑΕΛ ο αμυντικός από τη Γουαδελούπη αντίκρισε δύο κίτρινες κάρτες σε περίπου 10 λεπτά.

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, η ΑΕΛ παραλίγο να διπλασιάσει τα τέρματά της στο 70’. Ο Σάββας Μούργος βρήκε με κάθετη πάσα τον Τούπτα που, όμως, νικήθηκε στο τετ-α-τετ από τον Ραμίρεζ, με τον Μαϊντάνα να απομακρύνει την μπάλα πριν αυτή περάσει τη γραμμή. Ο Παναγιώτης Τζίμας πρόλαβε την πάσα του Πόμπο στο 74’, αλλά έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων, με την Κηφισιά να πιέζει.

Έφτασε κοντά στην ισοφάριση στο 85’, αλλά η επικίνδυνη σέντρα-σουτ του Πόμπο δε βρήκε κάποιον συμπαίκτη ενώ τρία λεπτά μετά, το δυνατό αριστερό σουτ του Μιχάλη Πατήρα βρήκε σε ετοιμότητα τον Αναγνωστόπουλο. Στο 88’, ο Σεμπάστιαν Μούσιολικ με κοντινή κεφαλιά έστειλε – για τρίτη φορά – την μπάλα στο δοκάρι, αλλά στην εξέλιξη της φάσης, από λόμπα του Πατήρα, ο Πόκορνι με ωραίο γυριστό κατάφερε να νικήσει τον Αναγνωστόπουλο για το 1-1.

Η Κηφισιά αναγκάστηκε στην τέταρτη διαδοχική ισοπαλία της στο πρωτάθλημα, ανεβαίνοντας στους 19 βαθμούς και μένοντας στην 8η θέση, ενώ την Τετάρτη (14/1, 15:00) παίζει κόντρα στον Λεβαδειακό στο «Λάμπρος Κατσώνης» την πρόκρισή της στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Η ΑΕΛ πήρε μεν έναν σημαντικό βαθμό, αλλά αφενός έμεινε για 10ο παιχνίδι δίχως νίκη, αφετέρου με τους 10 βαθμούς παραμένει στην προτελευταία θέση κι ενώ ακολουθεί την Κυριακή (18/1, 17:00) το ματς με τον Άρη στο AEL FC Arena για τη 17η αγωνιστική της Super League



Διαιτητής: Αναστάσιος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)

Κίτρινες: Πέρεθ, Πόκορνι, Βιγιαφάνιες – Μασόν, Δεληγιαννίδης, Χατζηστραβός.

Κόκκινες: Μασόν (65’)



Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρεζ, Σιμόν, Πόμπο, Αντόνισε, Ζέρσον Σόουζα (58’ Τζίμας), Πέρεθ (46’ Εμπό), Μαϊντάνα, Ούγκο Σόουζα (82’ Πατήρας), Πόκορνι, Χριστόπουλος (46’ Μούσιολικ), Αμανί (58’ Βιγιαφάνιες).

ΑΕΛ (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Μασόν, Ουατταρά (46’ Δεληγιαννίδης), Παντελάκης, Φεριγκρά, Σουρλής, Πέρες (46’ Ατανάσοφ), Σαγκάλ (66’ Ηλιάδης), Πασάς (56’ Γκάρατε), Μούργος (82’ Χατζηστραβός), Τούπτα.