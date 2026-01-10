Ατρόμητος – Ολυμπιακός 0-2: Ο Ταρέμι ντύθηκε… Ελ Κααμπί και έστειλε τους “ερυθρόλευκους” στη κορυφή

Ο Ολυμπιακός έδειξε μέταλλο το απόγευμα του Σαββάτου (10/1) μετά από δύο συνεχόμενες ισοπαλίες επικρατώντας του Ατρομήτου με 2-0 για την 16η αγωνιστική της Super League.

Οι “ερυθρόλευκοι” σκόραραν από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, δεν απειλήθηκαν ιδιαίτερα από τους Περιστεριώτες και ανέβηκαν και πάλι στην κορυφή της βαθμολογίας καθώς περιμένουν το αποτέλεσμα του κυριακάτικου αγώνα μεταξύ της ΑΕΚ και του Άρη.

Το σκορ άνοιξε ο Ζέλσον Μάρτινς στο πρώτο μέρος, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο ακολούθησε το τέρμα του Ταρέμι που πρακτικά τελείωσε τον αγώνα. Στο ξεκίνημα του πρώτου μέρους ο Ολυμπιακός ήταν ο πλέον απειλητικός και έφτασε να έχει κατοχή στο 64%. Αρχικά έχασε φάση με τετ α τετ του Ζέλσον και ενώ στο 7ο λεπτό ο Ρέτσος είχε δοκάρι με κεφαλιά του έπειτα από φάουλ του Γιαζίτζι.

Στο 35′ ήρθε το 0-1. Ο Ταρέμι έκανε φοβερή κίνηση στην πλάτη της άμυνας, στην συνέχεια προσποίησή του πάνω στον Μανσούρ και γύρισε μετά την μπάλα στον Ζέλσον που με τελείωμα από κοντά σκόραρε.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε πιο ισορροπημένο. Ωστόσο, η ευκαιρία του Ντένζελ Γιουμπιτάνα ήχησε σαν… καμπάνα για τον Ολυμπιακό που έφτασε σε δεύτερο γκολ. Ο Ταρέμι έκλεψε την μπάλα από κακό διώξιμο του Κοσέλεφ, έπαιξε το «ένα-δύο» με τον Τσικίνιο, πήρε ξανά την μπάλα και με ωραίο τελείωμα πέτυχε το 0-2 στο 56’. Με Γιουμπιτάνα (76’) και Παναγιώτη Τσαντίλα (77’) ο Ατρόμητος προσπάθησε να μειώσει, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν στην κορυφή της κατάταξης, περιμένοντας το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη στο Χαριλάου, και πάνε με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία για το ντέρμπι Κυπέλλου κόντρα στον ΠΑΟΚ στο Φάληρο (Τετάρτη 14/1 18:30), με φόντο τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Ο Ατρόμητος, από την άλλη, έμεινε στους 13 βαθμούς και την 11η θέση και, για τη 17η αγωνιστική της Super League, φιλοξενείται στο Πανθεσσαλικό (19/1, 20:00) από τον Βόλο.



Διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)

Κίτρινες: Μουτουσάμι, Σταυρόπουλος, Μίχορλ – Μπιανκόν.



Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Κοσέλεφ, Σταυρόπουλος, Καραμάνης (77’ Μουντές), Μίχορλ, Φαν Βέερτ (58’ Τσαντίλας), Γιουμπιτάνα (87’ Αμπαρτζίδης), Κίνι, Ούρονεν, Μπάκου (87’ Αϊτόρ), Μανσούρ, Μουτουσάμι (58’ Τζοβάρας).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Ρέτσος, Κοστίνια, Έσε (85’ Μουζακίτης), Γκαρθία, Γιαζίτζι (69’ Ντιόγκο), Τσικίνιο (85’ Καλογερόπουλος), Μάρτινς (78’ Στρεφέτσα), Ταρέμι (85’ Γιάρεμτσουκ).

