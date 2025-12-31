Βαγγέλης Μαρινάκης: Ενωμένοι, με σκληρή δουλειά, ψυχή και πάθος θα συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε – Ζήτω ο Ολυμπιακός

Το δικό του μήνυμα έστειλε ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης με ανάρτησή του.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε το 2026 να έχει «πολλές ακόμα στιγμές ερυθρόλευκης περηφάνιας και επιτυχιών».

Αναλυτικά:

Εύχομαι σε όλη την ερυθρόλευκη οικογένεια και σε όλους τους Έλληνες ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ με υγεία, χαμόγελα, αγάπη και αισιοδοξία.

Το 2025 ήταν μια ιστορική χρονιά για εμάς, μια χρονιά ορόσημο καθώς γιορτάσαμε υπερήφανα σε όλη την Ελλάδα 100 χρόνια ένδοξης ερυθρόλευκης ιστορίας. 100 χρόνια γεμάτα θριάμβους, δυνατά συναισθήματα και τρόπαια σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με πίστη, δύναμη και θάρρος συνεχίζουμε να πρεσβεύουμε τα ιδεώδη μας και να στεκόμαστε δίπλα στην κοινωνία και σε όποιον έχει ανάγκη. Οι νίκες μας γεμίζουν δύναμη και μας κάνουν υπερήφανους. Οι δυσκολίες και τα εμπόδια ακόμα πιο αποφασισμένους ώστε να συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε τον μεγαλύτερο πολυαθλητικό σύλλογο της Ευρώπης και να εκπροσωπούμε την Ελλάδα στην ελίτ του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Ενωμένοι, με σκληρή δουλειά, ψυχή και πάθος θα συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε! Θα συνεχίσουμε να κοιτάμε μπροστά, να κατακτάμε κορυφές και τίποτα και κανένας δεν μας σταματά.

Ευτυχισμένο και καλότυχο για όλους το 2026, με πολλές ακόμα στιγμές ερυθρόλευκης περηφάνιας και επιτυχιών!

Ζήτω ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ!

Βαγγέλης Μαρινάκης