Την αναβολή της αναμέτρησης της Βιγιαρεάλ με την Μακάμπι Χάιφα – προγραμματισμένη για τις 26/10 – για τον 6ο όμιλο του Europa League, στον οποίο συμμετέχει και ο Παναθηναϊκός με τη Ρεν, αποφάσισε σήμερα η εκτελεστική επιτροπή της UEFA, προγραμματίζοντάς την για την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου.

Επίσης αναβλήθηκε και ο αγώνας της Μακάμπι Τελ Αβίβ με τη Ζόρια – προγραμματισμένος για τις 26/10 – και θα διεξαχθεί στις 25 Νοεμβρίου.

“Μετά από ενδελεχή αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης ασφαλείας σε ολόκληρη την επικράτεια του Ισραήλ, η εκτελεστική Επιτροπή της UEFA αποφάσισε ότι δεν θα διεξαχθούν αγώνες της UEFA στο Ισραήλ μέχρι νεωτέρας” ανακοίνωσε σχετικά η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία.

