Τζάνι Ινφαντίνο: «Το Ιράν θα πάρει μέρος στο Μουντιάλ, δεν υπάρχει Plan B»

Παρότι το Ιράν βρίσκεται ακόμη σε πόλεμο με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, θεωρεί ότι η εθνική ομάδα του Ιραν πρέπει να συμμετάσχει στον Μουντιάλ το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο Ινφαντίνο ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν άλλες επιλογές πέρα από αυτή που θα βρίσκει το Ιραν στο Μουντιάλ από 11 Ιουνίου μέχρι 19 Ιουλίου σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, πηγαίνοντας κόντρα στα λεγόμενα του Ντόναλντ Τράμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αναφέρει ότι καλύτερα το Ιραν να μην ταξιδέψει στις ΗΠΑ για δική τους ασφάλεια, όμως ο Ινφαντίνο δεν έχει περιθώρια να ασχοληθεί με την δήλωση αυτή και πιέζει την συμμετοχή της ασιατικής χώρας.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Θέλουμε το Ιράν να πάρει μέρος στην τελική φάση του Μουντιάλ και δεν υπάρχει Plan B, C ή D. Υπάρχει μόνο Plan A που είναι να συμμετάσχουν. Το Ιράν εκπροσωπεί τους πολίτες του, τους ανθρώπους που ζουν στο Ιράν αλλά και εκείνους που ζουν στο εξωτερικό

Καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι η εθνική ομάδα του Ιράν βρίσκεται σε μια δύσκολη και περίπλοκη κατάσταση και αξιολογούμε τα γεγονότα με σαφήνεια και εγρήγορση. Ταυτόχρονα, θα συνεχίσουμε το έργο μας και θα κινητοποιήσουμε όλους τους πόρους μας για να διασφαλίσουμε ότι οι αγώνες τους στο Μουντιάλ θα διεξαχθούν υπό τις πιο ευνοϊκές συνθήκες.»