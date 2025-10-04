Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τσέλσι – Λίβερπουλ 2-1: Την λύτρωσε ο Εστεβάο στο 90+6′ (Βίντεο)

Στην κορυφή μόνη η Άρσεναλ

Τσέλσι – Λίβερπουλ 2-1: Την λύτρωσε ο Εστεβάο στο 90+6′ (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Η Τσέλσι με γκολ στο 90+6′ επικράτησε εντός έδρας της Λίβερπουλ με 2-1 για την Premier League το βράδυ του Σαββάτου 4/10.

Για τους πρωταθλητές η τρίτη διαδοχική ήττα το τελευταίο επταήμερο (προηγήθηκε μεσοβδόμαδα το 1-0 από τη Γαλατασαράι στο Champions League) δεν ήταν σε καμία περίπτωση κάτι το αναμενόμενο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πλέον, η ομάδα του Άρνε Σλοτ έπεσε από την κορυφή, όπου φιγουράρει μόνη η Άρσεναλ και είναι σαφές ότι στη διακοπή του πρωταθλήματος ο Ολλανδός τεχνικός θα έχει πολλά να πει με τους ποδοδφαιριστές του, ενώ δεν αποκλείεται να ακούσει και… πολλά από τη διοίκηση για την εικόνα που παρουσιάζουν οι κόκκινοι στον αγωνιστικό χώρο.

Για τους Λονδρέζους η νίκη ήρθε στην κατάλληλη στιγμή, μετά από το «χαστούκι» από την Μπράιτον στο ίδιο γήπεδο (3-1) και ήταν η δεύτερη συνεχόμενη μετά το 1-0 επί της Μπενφίκα στο ίδιο γήπεδο στα μέσα της εβδομάδας, για το Champions League.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Σεισμός 3,6 Ρίχτερ ανοικτά του Αγαθονησίου
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ ανοικτά του Αγαθονησίου

Σεισμός μεγέθους 3,6 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 4/10 ανοικτά του Αγαθονησίου. Συγκεκριμένα, το επίκεντρο της δόνησης ήταν στα 3 χιλιόμετρα ΑΒΑ του Αγαθονησίου, ενώ το εστιακό βάθος ήταν στα 12,5 χιλιόμετρα.