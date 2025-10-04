Τσέλσι – Λίβερπουλ 2-1: Την λύτρωσε ο Εστεβάο στο 90+6′ (Βίντεο)

Η Τσέλσι με γκολ στο 90+6′ επικράτησε εντός έδρας της Λίβερπουλ με 2-1 για την Premier League το βράδυ του Σαββάτου 4/10.

Για τους πρωταθλητές η τρίτη διαδοχική ήττα το τελευταίο επταήμερο (προηγήθηκε μεσοβδόμαδα το 1-0 από τη Γαλατασαράι στο Champions League) δεν ήταν σε καμία περίπτωση κάτι το αναμενόμενο.

Πλέον, η ομάδα του Άρνε Σλοτ έπεσε από την κορυφή, όπου φιγουράρει μόνη η Άρσεναλ και είναι σαφές ότι στη διακοπή του πρωταθλήματος ο Ολλανδός τεχνικός θα έχει πολλά να πει με τους ποδοδφαιριστές του, ενώ δεν αποκλείεται να ακούσει και… πολλά από τη διοίκηση για την εικόνα που παρουσιάζουν οι κόκκινοι στον αγωνιστικό χώρο.

Για τους Λονδρέζους η νίκη ήρθε στην κατάλληλη στιγμή, μετά από το «χαστούκι» από την Μπράιτον στο ίδιο γήπεδο (3-1) και ήταν η δεύτερη συνεχόμενη μετά το 1-0 επί της Μπενφίκα στο ίδιο γήπεδο στα μέσα της εβδομάδας, για το Champions League.