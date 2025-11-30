Τσέλσι – Άρσεναλ 1-1: Ισόπαλο το λονδρέζικο ντέρμπι – Χαμένη ευκαιρία για τους “κανονιέρηδες”
Με δέκα παίκτες από το 38ο λεπτό οι μπλε του Λονδίνου
Η Τσέλσι κατάφερε να αποσπάσει την ισοπαλία (1-1) από την Άρσεναλ στο Στάμφορντ Μπριτζ παρότι έπαιζε παίκτη λιγότερο για πολλή ώρα και παρέμεινε στο κυνήγι του τίτλου.
Η Τσέλσι έμεινε με δέκα παίκτες στο 38′ μετά από μαρκάρισμα του Καϊσέδο. Ο Άντονι Τέιλορ αρχικά είχε δώσει κίτρινη κάρτα, όμως μετά από χρήση του VAR ο Άγγλος διαιτητής έδειξε απευθείας κόκκινη κάρτα στο μέσο των “μπλε”.
Οι γηπεδούχοι παρότι έπαιζαν με παίκτη λιγότερο στο 48′ με κεφαλιά του Τσάλομπα άνοιξαν το σκορ και πίστεψαν στη νίκη. Η Άρσεναλ, όμως ισοφάρισε με κεφαλιά του Μερίνο στο 59′ και κατάφεραν άμεσα να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα.
Οι κανονιέρηδες με τους αντιπάλους τους να παίζουν με παίκτη λιγότερο δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν σημαντικές ευκαιρίες στη συνέχεια με το 1-1 να μένει ως το φινάλε.
Πλέον, με 30 βαθμούς η Άρσεναλ είναι στην κορυφή της Premier League έπειτα από 13 αγώνες, ενώ η Τσέλσι είναι στην 3η θέση με 24 βαθμούς. Η Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 25 βαθμούς.
Το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής
- Μπρέντφορντ – Μπέρνλι 3-1 (81′ πεν. 86′ Τιάγκο, 90+2′ Ουατάρα / 85′ πεν. Φλέμινγκ)
- Μάντσεστερ Σίτι – Λιντς 3-2 (1′ 90+1′ Φόντεν, 25′ Γκβάρντιολ / 49′ Κάλβερτ-Λιούιν, 68′ Ενμετσά)
- Σάντερλαντ – Μπόρνμουθ 3-2 (30′ πεν. Λε Φέε, 46′ Τραορέ, 69′ Μπρόμπεϊ / 7′ Αντλί, 15′ Άνταμς)
- Έβερτον – Νιούκαστλ 1-4 (69′ Ντιούσμπερι-Χολ / 1′ 58′ Τιαό, 25′ Μάιλι, 45′ Βολτεμάντε)
- Τότεναμ – Φούλαμ 1-2 (59′ Κούντους / 4′ Τέτε, 6′ Γουίλσον)
- Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-2 (36′ Ματετά / 54′ Ζίρκζι, 63′ Μάουντ)
- Άστον Βίλα – Γουλβς 1-0 (67′ Καμαρά)
- Νότιγχαμ – Μπράιτον 0-2 (45+1′ Ντε Κάιπερ, 88′ Τζίμας)
- Γουέστ Χαμ – Λίβερπουλ 0-2 (60′ Ίσακ, Χάκπο 90+2′)
- Τσέλσι – Άρσεναλ 1-1 (48′ Τσαλόμπα / Μερίνο 59′)
