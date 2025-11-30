Τσέλσι – Άρσεναλ 1-1: Ισόπαλο το λονδρέζικο ντέρμπι – Χαμένη ευκαιρία για τους “κανονιέρηδες”

Η Τσέλσι κατάφερε να αποσπάσει την ισοπαλία (1-1) από την Άρσεναλ στο Στάμφορντ Μπριτζ παρότι έπαιζε παίκτη λιγότερο για πολλή ώρα και παρέμεινε στο κυνήγι του τίτλου.

Η Τσέλσι έμεινε με δέκα παίκτες στο 38′ μετά από μαρκάρισμα του Καϊσέδο. Ο Άντονι Τέιλορ αρχικά είχε δώσει κίτρινη κάρτα, όμως μετά από χρήση του VAR ο Άγγλος διαιτητής έδειξε απευθείας κόκκινη κάρτα στο μέσο των “μπλε”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι γηπεδούχοι παρότι έπαιζαν με παίκτη λιγότερο στο 48′ με κεφαλιά του Τσάλομπα άνοιξαν το σκορ και πίστεψαν στη νίκη. Η Άρσεναλ, όμως ισοφάρισε με κεφαλιά του Μερίνο στο 59′ και κατάφεραν άμεσα να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα.

Οι κανονιέρηδες με τους αντιπάλους τους να παίζουν με παίκτη λιγότερο δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν σημαντικές ευκαιρίες στη συνέχεια με το 1-1 να μένει ως το φινάλε.

Πλέον, με 30 βαθμούς η Άρσεναλ είναι στην κορυφή της Premier League έπειτα από 13 αγώνες, ενώ η Τσέλσι είναι στην 3η θέση με 24 βαθμούς. Η Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 25 βαθμούς.

Το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής