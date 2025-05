Ένοπλη επίθεση δέχθηκαν αυτοκίνητα ποδοσφαιριστών της Φλαμένγκο σε αυτοκινητόδρομο του Ρίο ντε Τζανέιρο, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο βραζιλιάνικος σύλλογος.

Η απόπειρα συνέβη τα ξημερώματα (γύρω στις 5:30 τοπική ώρα), κατά την επιστροφή των παικτών της Φλαμένγκο από τον αγώνα του Κόπα Λιμπερταδόρες με την Σέντραλ Κόρδοβα, στην Αργεντινή.

As marcas dos tiros no carro do goleiro Rossi, do Flamengo, após a tentativa de assalto no Rio de Janeiro.



